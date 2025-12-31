Мир в 2026 году возможен, но есть один критический момент: озвучен неожиданный прогноз

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что война с Россией может завершиться в 2026 году. Он подчеркнул, что иначе в России могут вынуждены пойти на мобилизацию, чего, по его словам, очень не хочет Владимир Путин. Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, такое развитие событий вряд ли произойдет в начале нового года.

Фото: из открытых источников

Фесенко советует обращать внимание на внутреннее положение России.

"Ухудшение ситуации в двух направлениях внутри страны-агрессорки действительно может создать предпосылки для мира", — отметил эксперт.

Политолог считает, что в 2026 году вероятность завершения войны возрастет, но это не гарантирует ее завершения. Он объясняет, что если будут продолжаться боевые действия, Украине придется обратить внимание на расширение мобилизации.

"Главный фактор влияния на обе стороны – это истощение ресурсов. Наша страна не сможет стабилизировать фронт без достаточного количества военнослужащих", — подчеркнул Фесенко.

Он подчеркнул, что критическим фактором может стать финансовое состояние России.

"Если экономическое положение России будет ухудшаться, а цена на нефть будет падать, тогда возникнет проблема. Это может стать предпосылкой для мира, ведь Россия предстанет перед выбором либо реальные переговоры, либо мобилизация. Поэтому фактор, о котором говорил Зеленский, может быть актуален, но не сразу", — пояснил он.

Политолог также отметил важность давления на Кремль со стороны партнеров Украины.

"Пока от США таких шагов не видно. Первые полгода нового года будут сложными. Прогнозы указывают, что "окно возможностей" для мирного соглашения может открыться весной, но только при готовности России к компромиссам. Пока этого не наблюдаем", — подытожил Фесенко.

