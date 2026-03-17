Путін їсть попкорн: партнери Києва панікують через зраду Трампа

Загострення конфлікту на Близькому Сході вже почало відчутно впливати на світові енергетичні ринки. Європейські лідери заявляють, що зростання цін на нафту та газ, яке сприяє фінансуванню військових дій Росії, фактично працює на користь Кремля. Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель.

За словами Беттеля, нинішня ситуація вигідна для Росії, оскільки зростання цін на енергоресурси дозволяє Кремлю заповнювати свою військову казну.

"Є одна людина, яка зараз сидить у Кремлі перед телевізором і їсть попкорн — це Путін. Рублі надходять, каса поповнюється, нафта дорожчає, газ дорожчає. Він є тим, хто виграє від цієї ситуації", — підкреслив він.

Міністр закордонних справ Люксембургу також висловив сподівання, що США усвідомлюють цей факт і розуміють, як їхні дії можуть впливати на російську економіку.

"Сподіваюся, що президент США розуміє це, оскільки саме він сьогодні наповнює військову касу Володимира Путіна", — додав Беттель.

Дипломат також зазначив, що днями обговорював поточну ситуацію з послами країн Перської затоки, особливо питання безпеки Ормузької протоки, яка є стратегічною для глобального енергетичного постачання. За його словами, попри напруженість у регіоні, реакція арабських держав на події виглядає здивовано спокійною.

"Ми трохи здивовані спокоєм країн Перської затоки, враховуючи, що відбувається на місцях. Але ми не можемо виключати можливість ескалації найближчими днями", — зауважив він.

Міністр також підкреслив, що атаки з боку Ірану тривають, і це серйозно впливає на ситуацію.

