Путин ест попкорн: партнеры Киева паникуют из-за предательства Трампа
Путин ест попкорн: партнеры Киева паникуют из-за предательства Трампа

17 марта 2026, 16:40
Клименко Елена

Обострение конфликта на Ближнем Востоке уже стало ощутимо влиять на мировые энергетические рынки. Европейские лидеры заявляют, что рост цен на нефть и газ, способствующий финансированию военных действий России, фактически работает в пользу Кремля. Такое мнение высказал вице-премьер-министр и министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По словам Беттеля, нынешняя ситуация выгодна России, поскольку рост цен на энергоресурсы позволяет Кремлю заполнять свою военную казну.

"Есть один человек, который сейчас сидит в Кремле перед телевизором и ест попкорн — это Путин. Рубли поступают, касса пополняется, нефть дорожает, газ дорожает. Он выигрывает от этой ситуации", — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Люксембурга также выразил надежду, что США отдают себе отчет в этом факте и понимают, как их действия могут влиять на российскую экономику.

"Надеюсь, что президент США понимает это, поскольку именно он сегодня наполняет военную кассу Владимира Путина", — добавил Беттель.

Дипломат также отметил, что на днях обсуждал текущую ситуацию с послами стран Персидского залива, особенно вопрос безопасности Ормузского пролива, который является стратегическим для глобальной энергетической поставки. По его словам, несмотря на напряженность в регионе, реакция арабских государств на события выглядит удивленно спокойной.

"Мы немного удивлены спокойствием стран Персидского залива, учитывая, что происходит на местах. Но мы не можем исключать возможность эскалации в ближайшие дни", — отметил он.

Министр также подчеркнул, что атаки со стороны Ирана продолжаются, и это оказывает серьезное влияние на ситуацию.

Как уже писали "Комментарии", на фоне новых сообщений о готовности Украины поддержать ЕС в ремонте нефтепровода "Дружба", Еврокомиссия выразила надежду на прогресс в вопросе разблокирования кредита для Украины на 2026-2027 годы, который заблокирован Венгрией. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.



