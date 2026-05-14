Путін іде у бункери: у Кремлі наростає паніка через провали на фронті

У Кремлі посилюється атмосфера тривоги та підозрілості на тлі затяжної війни проти України, величезних втрат армії та погіршення економічної ситуації в Росії. Про це пише The Telegraph з посиланням на західних аналітиків та дані європейської розвідки.

За інформацією видання, російська військова машина поступово втрачає здатність підтримувати попередні темпи наступу. Американський Інститут вивчення війни повідомляє, що у квітні російська армія вперше з серпня 2024 року втратила більше територій, ніж змогла захопити. Йдеться про період після української операції у Курській області, яка серйозно змінила ситуацію на фронті.

Аналітики зазначають, що за останні півроку просування російських військ виявилося значно слабшим, ніж рік тому. Якщо нинішні темпи збережуться, Кремлю можуть знадобитися десятиліття для захоплення Донбасу – мети, яку Москва називає обов'язковою умовою будь-яких переговорів.

Однією з ключових причин називають панування дронів на полі бою. Масове застосування безпілотників фактично позбавило Росію можливості реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати українську оборону.

Одночасно погіршується ситуація усередині самої РФ. За підрахунками незалежних російських журналістів, втрати російської армії вже перевищили 350 тисяч загиблих. У цьому темпи набору нових контрактників більше покривають масштаби втрат.

Економіка також показує ознаки виснаження. За даними видання, у першому кварталі 2026 року ВВП Росії скоротився на 0,3% через падіння нафтогазових доходів та зниження ділової активності.

На цьому тлі, стверджує The Telegraph, оточення Володимира Путіна стає все більш закритим та знервованим. У публікації йдеться про те, що російський лідер проводить багато часу в бункерах, уникає пристроїв з доступом до інтернету і майже повністю зосередився на військових нарадах.

При цьому українські військові попереджають: незважаючи на наростаючі проблеми Москви, недооцінювати Росію поки що рано – Кремль може готувати нові наступальні операції вже найближчими місяцями.

