Путин уходит в бункеры: в Кремле нарастает паника из-за провалов на фронте

В Кремле усиливается атмосфера тревоги и подозрительности на фоне затяжной войны против Украины, огромных потерь армии и ухудшения экономической ситуации в России. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на западных аналитиков и данные европейской разведки.

По информации издания, российская военная машина постепенно теряет способность поддерживать прежние темпы наступления. Американский Институт изучения войны сообщает, что в апреле российская армия впервые с августа 2024 года потеряла больше территорий, чем смогла захватить. Речь идет о периоде после украинской операции в Курской области, которая серьезно изменила ситуацию на фронте.

Аналитики отмечают, что за последние полгода продвижение российских войск оказалось значительно слабее, чем год назад. Если нынешние темпы сохранятся, Кремлю могут понадобиться десятилетия для полного захвата Донбасса – цели, которую Москва называет обязательным условием любых переговоров.

Одной из ключевых причин называют господство дронов на поле боя. Массовое применение беспилотников фактически лишило Россию возможности реализовать свое численное преимущество и прорвать украинскую оборону.

Одновременно ухудшается ситуация внутри самой РФ. По подсчетам независимых российских журналистов, потери российской армии уже превысили 350 тысяч погибших. При этом темпы набора новых контрактников больше не покрывают масштабы потерь.

Экономика также демонстрирует признаки истощения. По данным издания, в первом квартале 2026 года ВВП России сократился на 0,3% из-за падения нефтегазовых доходов и снижения деловой активности.

На этом фоне, утверждает The Telegraph, окружение Владимира Путина становится все более закрытым и нервозным. В публикации говорится, что российский лидер проводит много времени в бункерах, избегает устройств с доступом к интернету и почти полностью сосредоточился на военных совещаниях.

При этом украинские военные предупреждают: несмотря на нарастающие проблемы Москвы, недооценивать Россию пока рано – Кремль может готовить новые наступательные операции уже в ближайшие месяцы.

