Путін і Ердоган провели таємні переговори щодо України: розкрито важливі деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів тривалі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Зустріч проходила у закритому форматі та тривала близько 90 хвилин, а однією з ключових тем стала війна Росії проти України. Як повідомляє Turkiye Today, сторони приділили особливу увагу ситуації в Чорному морі, а також обговорили перспективу відновлення переговорного процесу. Туреччина вкотре дала зрозуміти, що готова надати майданчик для можливих контактів між Україною та Росією.

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У переговорах, крім Ердогана та Путіна, брали участь глава турецького МЗС Хакан Фідан і керівник Національної розвідувальної служби Туреччини Ібрагім Калин.

Радник Кремля із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що центральне місце під час зустрічі посідала чорноморська проблематика. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Москва й Анкара торкнулися і питання можливих переговорів щодо припинення російсько-української війни.

За словами Пєскова, турецька влада продовжує пропонувати свою територію як місце для проведення таких контактів.

"Так, турецька сторона продовжує пропонувати це на різних рівнях", — заявив речник Кремля.

Від початку повномасштабного вторгнення Анкара намагається зберігати роль посередника між Києвом і Москвою. Туреччина вже ставала майданчиком для переговорів та інших контактів між сторонами війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасувала нічний рейс із Бодрума до Москви на тлі тимчасових обмежень у російському повітряному просторі. Рейс PC1456 мав вилетіти до московського аеропорту Внуково о 00:05, однак пасажири так і не змогли вирушити до Росії.