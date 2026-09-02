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Путин и Эрдоган провели тайные переговоры по Украине: раскрыты важные детали

С начала полномасштабного вторжения Турция стремилась выступать посредником в переговорах между Украиной и Россией

2 сентября 2026, 12:00
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Клименко Елена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел длительные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Встреча проходила в закрытом формате и продолжалась около 90 минут, одной из ключевых тем стала война России против Украины. Как сообщает Turkiye Today, стороны уделили особое внимание ситуации в Черном море, а также обсудили перспективу возобновления переговорного процесса. Турция еще раз дала понять, что готова предоставить площадку для возможных контактов между Украиной и Россией.

Путин и Эрдоган провели тайные переговоры по Украине: раскрыты важные детали

Фото: из открытых источников

В переговорах, кроме Эрдогана и Путина, участвовали глава турецкого МИДа Хакан Фидан и руководитель Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калин.

Советник Кремля по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что центральное место во время встречи занимала черноморская проблематика. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва и Анкара затронули и вопросы возможных переговоров по прекращению российско-украинской войны.  

По словам Пескова, турецкие власти продолжают предлагать свою территорию как место для проведения таких контактов.  

"Да, турецкая сторона продолжает предлагать это на разных уровнях", — заявил спикер Кремля.

С самого начала полномасштабного вторжения Анкара пытается сохранять роль посредника между Киевом и Москвой. Турция уже стала площадкой для переговоров и других контактов между сторонами войны.  

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что турецкая авиакомпания Pegasus Airlines отменила ночной рейс из Бодрума в Москву на фоне временных ограничений в российском воздушном пространстве. Рейс PC1456 должен был вылететь в московский аэропорт Внуково в 00:05, однако пассажиры так и не смогли отправиться в Россию.



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