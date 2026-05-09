Путін ховається під землею: удари України змінюють поведінку Кремля

Посилення українських ударів дронами та ракетами по території Росії дедалі сильніше впливає на поведінку кремлівського керівництва. Західні аналітики вважають, що через зростання загроз російський диктатор Володимир Путін усе частіше змушений користуватися підземними укриттями та міняти місця перебування. Про це пише Forbes із посиланням на оцінки експертів та дослідників безпекової ситуації.

Керівник проєкту UkraineAlert Пітер Дікінсон заявив, що ключовим фактором стали саме українські далекобійні удари по військових та стратегічних об’єктах углиб Росії.

За словами експерта, Кремль більше не почувається у безпеці навіть у Москві. Українські безпілотники та ракети змусили російську владу переглянути підходи до охорони перших осіб держави.

Дікінсон також вважає, що Путін побоюється не лише зовнішніх атак, а й внутрішньої нестабільності в самій Росії. На його думку, війна, економічний тиск і втрати на фронті посилюють нервозність у Кремлі, а сам російський лідер дедалі більше ізолюється від публічності.

Аналітики зазначають, що останніми місяцями Україна суттєво наростила можливості дальніх ударів. Під прицілом опиняються склади, аеродроми, паливні бази та військова інфраструктура РФ. Такі атаки не лише створюють прямі збитки, а й змушують Москву витрачати колосальні ресурси на захист власної території.

На думку Дікінсона, психологічний ефект від ударів для Кремля не менш болючий, ніж військовий. Він переконаний, що для Путіна це серйозний удар по відчуттю контролю та безпеки.

Водночас експерти не очікують атак по масових заходах у Москві через високі ризики для цивільного населення. Однак Україна, ймовірно, продовжить тиск на військові об’єкти РФ, поступово розширюючи можливості власної далекобійної зброї.

