Путин скрывается под землей: удары Украины изменяют поведение Кремля

Усиление украинских ударов дронами и ракетами по территории России все больше влияет на поведение кремлевского руководства. Западные аналитики считают, что из-за роста угроз российский диктатор Владимир Путин все чаще вынужден пользоваться подземными укрытиями и менять места нахождения. Об этом пишет Forbes со ссылкой на оценки экспертов и исследователей ситуации безопасности.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Руководитель проекта UkraineAlert Питер Дикинсон заявил, что ключевым фактором стали именно украинские дальнобойные удары по военным и стратегическим объектам в глубь России.

По словам эксперта, Кремль больше не чувствует себя в безопасности даже в Москве. Украинские беспилотники и ракеты вынудили российские власти пересмотреть подходы к охране первых лиц государства.

Дикинсон также считает, что Путин опасается не только внешних атак, но и внутренней нестабильности в России. По его мнению, война, экономическое давление и потери на фронте усиливают нервозность в Кремле, а сам российский лидер все больше изолируется от публичности.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы Украина существенно нарастила возможности дальних ударов. Под прицелом оказываются склады, аэродромы, топливные базы и военная инфраструктура РФ. Такие атаки не только создают прямые убытки, но и заставляют Москву тратить колоссальные ресурсы в защиту собственной территории.

По мнению Дикинсона, психологический эффект от ударов для Кремля не менее болезненный, чем военный. Он уверен, что для Путина это серьезный удар по ощущению контроля и безопасности.

В то же время эксперты не ожидают атак по массовым мероприятиям в Москве из-за высоких рисков для гражданского населения. Однако Украина, вероятно, продолжит давление на военные объекты РФ, постепенно расширяя возможности собственного дальнобойного оружия.

Читайте на портале "Комментарии" — парад позора: что произошло на Красной площади впервые за 20 лет.



