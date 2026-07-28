Путін хоче продати Трампу "мир": Україну попередили про найгірший можливий сценарій



















Російський диктатор Володимир Путін навряд чи погодиться на справжній компроміс у війні проти України, навіть попри зростання економічних втрат та удари по російській території. Таку думку висловив політолог Петро Олещук, коментуючи можливі сценарії розвитку подій.

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За словами експерта, Кремль може розглядати варіант тимчасового припинення масованих повітряних атак, однак не через прагнення до миру. На його думку, це може бути спробою представити такий крок як власну дипломатичну перемогу та використати його у переговорах із президентом США Дональдом Трампом.

"Путін планує бюджет на три роки війни, але без повітряних обстрілів. Це дуже легко можна буде продати як проміжне досягнення у зменшенні гуманітарної кризи", – зазначив експерт.

Втім, Петро Олещук вважає, що розраховувати на готовність Кремля до реальних поступок не варто. На його переконання, Путін і надалі покладає великі надії на нову зимову кампанію ударів по українській інфраструктурі.

"Я бачу, що Путін не відмовиться. Він реально дуже серйозно покладається на зимову кампанію обстрілів України. Він не може просто відмовитися, як маніяк, від цієї думки, що цієї зими точно дотисне Україну", – наголосив політолог.

Олещук підкреслив, що логічні та прагматичні аргументи не завжди працюють у випадку з російським лідером. Як приклад він навів рішення Кремля розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році, хоча існували менш ризиковані для Росії сценарії.

"Ми не говоримо про раціонального суб'єкта, який ухвалює рішення. Путін – це не про прагматизм, а про реалізацію власних концепцій, які існують лише в його голові", – пояснив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що інформація про те, що на ділянці траси Харків–Полтава нібито не залишилося жодної працюючої автозаправної станції, не відповідає дійсності. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи повідомлення, які останнім часом поширювалися в медіа.