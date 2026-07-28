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Путин хочет продать Трампу "мир": Украину предупредили о худшем возможном сценарии

Кремль может использовать прекращение воздушных ударов как элемент политической игры, однако Владимир Путин не откажется от планов давления на Украину, поскольку продолжает рассчитывать на зимнюю кампанию

28 июля 2026, 13:35
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Клименко Елена








Российский диктатор Владимир Путин вряд ли согласится на настоящий компромисс в войне против Украины, несмотря на рост экономических потерь и удары по российской территории. Такое мнение высказал политолог Петр Олещук, комментируя возможные сценарии развития событий.  

Путин хочет продать Трампу "мир": Украину предупредили о худшем возможном сценарии

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, Кремль может рассматривать вариант временного прекращения массированных воздушных атак, однако не из-за стремления к миру. По его мнению, это может стать попыткой представить такой шаг как собственную дипломатическую победу и использовать его в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.  

"Путин планирует бюджет на три года войны, но без воздушных обстрелов. Это очень легко можно будет продать как промежуточное достижение в уменьшении гуманитарного кризиса", – отметил эксперт.

Впрочем, Петр Олещук считает, что рассчитывать на готовность Кремля к реальным уступкам не стоит. По его убеждению, Путин и дальше возлагает большие надежды на новую зимнюю кампанию ударов по украинской инфраструктуре.

"Я вижу, что Путин не откажется. Он реально очень серьезно полагается на зимнюю кампанию обстрелов Украины. Он не может просто отказаться, как маньяк, от этого мнения, что этой зимой точно дожмет Украину", – подчеркнул политолог.

Олещук подчеркнул, что логические и прагматические доводы не всегда работают в случае с российским лидером. В качестве примера он привел решение Кремля начать полномасштабное вторжение в 2022 году, хотя существовали менее рискованные для России сценарии.

"Мы не говорим о рациональном субъекте, принимающем решение. Путин – это не о прагматизме, а о реализации собственных концепций, которые существуют только в его голове", – пояснил эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что информация о том, что на участке трассы Харьков-Полтава якобы не осталось ни одной работающей автозаправочной станции, не соответствует действительности. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя сообщения, которые в последнее время распространялись в СМИ.



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