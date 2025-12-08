logo_ukra

Путін готується висадити десант у Одесі: розкрито шокуючий нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін готується висадити десант у Одесі: розкрито шокуючий нюанс

Плетенчук наголосив, що будь-яка спроба висадити десант зараз обернеться для ворога справжнім самогубством

8 грудня 2025, 12:30
Автор:
Клименко Елена

Москва знову загрожує захопленням Одещини, однак у Військово-морських силах ЗСУ вважають, що наразі такі плани Росії залишаються нереалістичними. Про це заявив у ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи погрози кремлівського керівника Володимира Путіна щодо можливого наступу на південь України, зокрема Одесу та Миколаїв.

Путін готується висадити десант у Одесі: розкрито шокуючий нюанс

Фото: з відкритих джерел

За словами Плетенчука, спроби висадити десант зараз можна порівняти з самогубством.

"Десант із повітря – це прямо з підручника з тактики самогубства. З часів Другої світової війни немає прикладів успішних операцій саме такого типу. Морський десант не є самостійним видом операції", – зазначив він. 

Речник пояснив, що десантні дії ефективні лише в межах масштабної загальновійськової операції, коли існують сприятливі умови: підтримка наступаючих з основного напрямку підрозділів, можливість підійти до узбережжя та забезпечення тилу.

"Якщо у 2022 році, коли Росія мала щонайменше на п’ять великих десантних кораблів більше, операцію не вдалося реалізувати, то чому вона має бути можливою зараз? До того ж наші системи берегової охорони суттєво зміцнилися. З’явилися “Нептуни”, які передають сигнал російській стратегічній авіації, не кажучи вже про інші позиції", – додав він. 

Плетенчук також підкреслив, що на шляху російських окупантів на півдні України стоять три серйозні водні перепони – Дніпро, Південний Буг та Тилігульський лиман, які ускладнюють будь-які десантні операції.

Нагадаємо, що плани Путіна щодо Одеси пов’язані з прагненням відрізати Україну від виходу до Чорного моря та вирішити питання невизнаного російського анклаву Придністров’я, який межує з Одещиною. Усі ці фактори роблять реальні загрози РФ швидким захопленням півдня України радше риторичною заявою, ніж реальною військовою можливістю.

Як вже писали "Коментарі", лідери семи країн Європейського Союзу закликали партнерів невідкладно розглянути пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Reuters повідомляє, що це звернення надійшло від керівників Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції до президента Ради ЄС Антоніо Кості та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.



