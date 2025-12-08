Путін готується висадити десант у Одесі: розкрито шокуючий нюанс

Москва знову загрожує захопленням Одещини, однак у Військово-морських силах ЗСУ вважають, що наразі такі плани Росії залишаються нереалістичними. Про це заявив у ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи погрози кремлівського керівника Володимира Путіна щодо можливого наступу на південь України, зокрема Одесу та Миколаїв.

Фото: з відкритих джерел

За словами Плетенчука, спроби висадити десант зараз можна порівняти з самогубством.

"Десант із повітря – це прямо з підручника з тактики самогубства. З часів Другої світової війни немає прикладів успішних операцій саме такого типу. Морський десант не є самостійним видом операції", – зазначив він.

Речник пояснив, що десантні дії ефективні лише в межах масштабної загальновійськової операції, коли існують сприятливі умови: підтримка наступаючих з основного напрямку підрозділів, можливість підійти до узбережжя та забезпечення тилу.



"Якщо у 2022 році, коли Росія мала щонайменше на п’ять великих десантних кораблів більше, операцію не вдалося реалізувати, то чому вона має бути можливою зараз? До того ж наші системи берегової охорони суттєво зміцнилися. З’явилися “Нептуни”, які передають сигнал російській стратегічній авіації, не кажучи вже про інші позиції", – додав він.

Плетенчук також підкреслив, що на шляху російських окупантів на півдні України стоять три серйозні водні перепони – Дніпро, Південний Буг та Тилігульський лиман, які ускладнюють будь-які десантні операції.

Нагадаємо, що плани Путіна щодо Одеси пов’язані з прагненням відрізати Україну від виходу до Чорного моря та вирішити питання невизнаного російського анклаву Придністров’я, який межує з Одещиною. Усі ці фактори роблять реальні загрози РФ швидким захопленням півдня України радше риторичною заявою, ніж реальною військовою можливістю.

