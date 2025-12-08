Путин готовится взорвать десант в Одессе: раскрыт шокирующий нюанс

Москва снова угрожает захватом Одесщины, однако в Военно-морских силах ВСУ считают, что сейчас такие планы России остаются нереалистичными. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя угрозы кремлевского руководителя Владимира Путина относительно возможного наступления на юг Украины, в частности, Одессу и Николаев.

Фото: из открытых источников

По словам Плетенчука, попытки взорвать десант сейчас сравнимы с самоубийством.

"Десант по воздуху – это прямо из учебника по тактике самоубийства. Со времен Второй мировой войны нет примеров успешных операций именно такого типа. Морской десант не является самостоятельным видом операции", – отметил он.

Представитель пояснил, что десантные действия эффективны только в рамках масштабной общевойсковой операции, когда существуют благоприятные условия: поддержка наступающих с основного направления подразделений, возможность подойти к побережью и обеспечению тыла.



"Если в 2022 году, когда у России было по меньшей мере на пять больших десантных кораблей больше, операцию не удалось реализовать, то почему она должна быть возможной сейчас? К тому же наши системы береговой охраны существенно укрепились. Появились "Нептуны", которые передают сигнал российской стратегической авиации, не говоря уже о других.

Плетенчук также подчеркнул, что на пути российских окупантов на юге Украины стоят три серьезных водных препятствия – Днепр, Южный Буг и Тилигульский лиман, которые усложняют любые десантные операции.

Напомним, что планы Путина по Одессе связаны со стремлением отрезать Украину от выхода к Черному морю и решить вопрос непризнанного российского анклава Приднестровья, граничащего с Одесщиной. Все эти факторы делают реальные угрозы РФ скорым захватом юга Украины скорее риторическим заявлением, чем реальной военной возможностью.

