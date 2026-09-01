Путін готується радикально змінити війну в Україні: які три небезпечні сигнали про це свідчать

Заяви та дії Кремля дедалі чіткіше демонструють, що Москва готується до довготривалої війни, розглядаючи її не як тимчасову кампанію, а як стратегічний марафон. Якщо справді у планах стоїть перспектива воювати аж до 2027 року, це означає, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на виснаження — як України, так і Заходу. Така стратегія передбачає поступове нарощування військової промисловості, мобілізацію ресурсів та створення умов, за яких конфлікт стає "новою нормою" для російського суспільства. Кремль прагне показати, що він готовий витримати будь-які санкції та втрати, аби лише зберегти контроль над ситуацією. До чого може готуватися РФ у плані війни в Україні наступного року? Портал "Коментарі" дізнався думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що одним із найважливіших сигналів підготовки Кремля до продовження війни у 2027 році стане можлива нова хвиля мобілізації після виборів до Держдуми 18–20 вересня. Якщо восени Росія почне різко збільшувати чисельність армії, новобранців доведеться навчити, озброїти та сформувати з них боєздатні підрозділи. Отже, значна частина цього ресурсу може бути розрахована вже на кампанію наступного року. Не менш показовим стане бюджет РФ: збереження величезних військових видатків на 2027–2029 роки навіть за рахунок цивільних програм означатиме, що Москва фінансово закладається на тривале протистояння, а не на швидке завершення війни.

Ще один важливий індикатор — робота російського ВПК та накопичення озброєнь. Якщо навіть на тлі активних розмов про переговори Москва продовжить нарощувати випуск ракет, дронів, боєприпасів і військової техніки, це може свідчити про створення запасів для майбутніх бойових кампаній. Остаточно картину доповнить поведінка Кремля за столом переговорів: максималістські вимоги, небажання йти на компроміси та затягування домовленостей будуть означати, що дипломатію Москва використовує як тактичну паузу, паралельно готуючись воювати у 2027 році.

За версією чат-боту Copilot, першим очевидним сигналом стане масова мілітаризація економіки. Якщо Росія й надалі переводитиме промисловість на військові рейки, збільшуючи виробництво боєприпасів, техніки та мобілізуючи ресурси для армії, це означатиме підготовку до довготривалої війни. Паралельно Кремль прагнутиме забезпечити політичну стабілізацію режиму — придушення протестів, контроль над інформаційним простором і посилення репресій.

Другим важливим сигналом стануть дипломатичні маневри та зміцнення союзів із авторитарними державами. Якщо Росія активно просуватиме ідею "замороженого конфлікту" чи нав’язуватиме переговори без реальних поступок, це означатиме спробу виграти час і зберегти ресурси для майбутніх атак. Паралельно Кремль поглиблюватиме співпрацю з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм у військовій сфері, що свідчитиме про підготовку до затяжної конфронтації із Заходом. У

Чат-бот Gemini стверджує, що першим тривожним сигналом є системне розширення мобілізаційного фундаменту та радикальна перебудова економіки РФ. Закладені показники щодо рекрутингу близько 300 тисяч осіб щороку свідчать про намір Кремля безперервно перекривати високі втрати без застосування шокової разової мобілізації. Одночасно із цим трирічний держбюджет Росії передбачає рекордні воєнні видатки, а підприємства оборонно-промислового комплексу переведено на довгострокові контракти, що гарантує безперебійне фінансування воєнної машини на роки вперед.

Другим фактором є масове нарощування технологічних та логістичних спроможностей агресора. Ворог активно модернізує безпілотну авіацію, впроваджує реактивні БПЛА та розгортає власні лінії збірки з елементами штучного інтелекту для обходу західного РЕБ. На тлі цього поглиблення військово-технічного співробітництва з Пхеньяном і Тегераном остаточно підтверджує: Москва будує стійкі й довготривалі зовнішні ланцюги постачання боєприпасів, техніки та живої сили для ведення війни на виснаження.

Таким чином, усі три версії ШІ переконані, що найнебезпечнішим сценарієм для України стане поєднання переговорів із прихованою підготовкою Росії до війни у 2027 році. Кремль може демонструвати готовність до дипломатії, але паралельно проводити мобілізацію, накопичувати ракети й дрони, формувати нові підрозділи та закладати величезні кошти на армію. Тому про справжні наміри Путіна говоритимуть не його заяви про мир, а конкретні дії.

Портал "Коментарі" вже писав, що будь-яке припинення вогню між Україною та Росією без надійних зовнішніх гарантій може виявитися лише паузою перед новим етапом війни.