Путін готується до завершення війни в Україні: несподіваний прогноз

Лідер РФ Володимир Путін відправився у Пекін, і там його, скоріш за все, чекатиме неприємна розмова.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що лідер Китаю, можливо поставить жорсткий дедлайн — завершити війну в Україні або до осені, або до кінця цього року.

Військовий зазначив, що пропагандисти Кремля уже малюють Путіну правильну картинку. Очевидно, що завершувати війну Путіну доведеться без отримання всього Донбасу, адже Україна не виведе війська. Вже за його словами, не кажучи про Запорізьку та Херсонську області. За його словами, росіяни зрозуміли, що цю проблему не вирішити навіть теоретичним усуненням з посту президента Зеленського.

"Доведеться виходити із ситуації, яка є. Геніальне рішення вже підказують Путіну російські пропагандисти. В ефірі у Соловйова прямо танці, танці, передчуття перемоги, віра в майбутнє, але вже ключове слово не порвати Україну, не захопити Київ, а ключове слово — компроміс”, — зауважив Сазонов.

За його словами, гості тієї ж програми Соловйова серйозно говорять, що потрібно домовлятися з Києвом та Заходом. При цьому, іронічно зазначив військовий, додають, що цілі “СВО” все ж мають бути досягнуті. Однак ніхто вже не знає, які ці цілі.

При цьому, за словами Сазонова, пропаганда вже готує Путіну правильний сценарій — що “СВО” однозначно має закінчитися перемогою Росії, що їм байдуже, як назвуть закінчення “СВО” інші.

"Вони готують Путіну ґрунт для виходу з війни переможцем. Все просто. Ми саме так і уявляли. У якийсь момент закінчаться ресурси та сили, доведеться гальмувати. І ось те, що є на цей час, вони оголосять перемогою та цілями “СВО”, яких досягнуто. А на реальності те, що скажуть довкола, їм начхати. Ось такий буде фініш”, — резюмував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого чекати України від зустрічі Путіна та Сі.



