Путин готовится к завершению войны в Украине: неожиданный прогноз

Лидер РФ Владимир Путин отправился в Пекин, и там его, скорее всего, будет ждать неприятный разговор.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что лидер Китая, возможно, поставит жесткий дедлайн — завершить войну в Украине или к осени, или до конца этого года.

Военный отметил, что пропагандисты Кремля уже рисуют Путину правильную картинку. Очевидно, что завершать войну Путину придется без получения всего Донбасса, ведь Украина не выведет войска. По его словам, не говоря о Запорожской и Херсонской областях. По его словам, россияне поняли, что эту проблему не решить даже теоретическим отстранением от поста президента Зеленского.

"Придется исходить из ситуации, какая есть. Гениальное решение уже подсказывают Путину российские пропагандисты. В эфире у Соловьева прямо танцы, пляски, предвкушение победы, вера в будущее, но уже ключевое слово не порвать Украину, не захватить Киев, а ключевое слово – компромисс", — заметил Сазонов.

По его словам, гости той же программы Соловьева всерьез говорят, что нужно договариваться с Киевом и Западом. При этом, иронически отметил военный, добавляют, что цели "СВО" все же должны быть достигнуты. Однако никто уже не знает, каковы эти цели.

При этом, по словам Сазонова, пропаганда уже готовит Путину правильный сценарий — что "СВО" однозначно должно закончиться победой России, что им безразлично, как назовут окончание "СВО" другие.

"Они готовят Путину почву для выхода из войны победителем. Все просто. Мы именно так и представляли. В какой-то момент закончатся ресурсы и силы, придется тормозить. И вот то, что есть в настоящее время, они объявят победой и целями "СВО", которые достигнуты. А на реальность то, что скажут вокруг, им плевать. Вот такой будет финиш”, — резюмировал военный.

