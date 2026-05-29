Путін готує страшну хвилю обстрілів України: озвучено термінове застереження

Можливість Росії здійснювати масовані ракетні атаки по Україні напряму залежить від темпів виробництва озброєння та накопичення необхідного запасу боєприпасів. Саме оборонно-промисловий комплекс РФ наразі визначає частоту масштабних обстрілів української території, стверджує військовий аналітик Богдан Долінце.

За його словами, російська армія здатна організовувати орієнтовно дві масштабні ракетні атаки щомісяця.

Експерт зазначив, що щомісяця Росія може виготовляти близько 150 крилатих і балістичних ракет. Крім того, для підготовки одного масованого удару окупантам необхідно кілька днів — зазвичай від двох до чотирьох.

"Основний ліміт — це виробничі потужності, які формують запас ракет. Цього вистачає приблизно на дві великі операції на місяць", — пояснив Долінце.

Аналітик наголосив, що проведення таких атак потребує ретельної підготовки. Російські військові мають визначити потенційні цілі, продумати логістику, обрати маршрути польоту та провести програмування ракет перед запуском.

Після здійснення масштабного обстрілу РФ не може одразу повторити аналогічну атаку, оскільки їй потрібен час для відновлення запасів ракет і дронів. Саме тому між великими ударами зазвичай проходить кілька тижнів.

Тим часом Європейський Союз заявив про продовження роботи в Україні попри загрози з боку Росії. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підкреслила, що європейські представники залишатимуться у Києві та не планують згортати свою діяльність навіть на тлі посилення російських атак.

