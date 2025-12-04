Путін готує страшний наступ на Київ: озвучено термінову заяву

Окупаційні сили Росії продовжують тиск на поточній лінії фронту. Водночас у багатьох українців виникають сумніви щодо того, чи зможе ворог ще раз спробувати повномасштабний наступ на Київ. Про реальність такої загрози розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, військовий експерт та полковник запасу Владислав Селезньов.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії довелося б розмістити війська на території Білорусі. Але тут можуть виникнути складнощі через позицію самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

"Лукашенко, ймовірно, не зацікавлений у повторенні ситуації лютого–березня 2022 року, коли він фактично став співучасником агресії разом із Путіним. Думаю, він робитиме все можливе, щоб територія Білорусі не використовувалася для наступу на Україну", — пояснив Селезньов.

Крім того, у Росії наразі відсутні вільні ресурси та резерви для нового масштабного наземного наступу з території Білорусі. Навіть якщо ситуація зміниться, підготовка операції займе кілька місяців.

"Для підготовки до вторгнення у лютому 2022 року російські війська прикривалися навчаннями "Союзна рішучість-2022", і підготовка тривала місяцями. Перекидання 200 тисяч військовослужбовців потребує часу. Меншими силами провести наступ неможливо — досвід 2022 року показав катастрофічні втрати при спробі атакувати Київську область. Будь-яка нова операція потребуватиме щонайменше такого ж числа особового складу та великих обсягів техніки й боєприпасів", — підкреслив експерт.

Раніше портал "Коментарі" писав, що президент США Дональд Трамп запропонував російському правителю Володимиру Путіну угоду, яка вигідна для Кремля: припинення війни при збереженні контролю над вже захопленими територіями. Водночас наближення проміжних виборів у США підштовхує Трампа демонструвати конкретні зовнішньополітичні досягнення, вважає політолог Ігор Рейтерович.