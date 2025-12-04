logo

Путин готовит страшное наступление на Киев: озвучено срочное заявление

Новое полномасштабное наступление способно задеть четыре области Украины, но существует определенный нюанс.

4 декабря 2025, 10:25
Оккупационные силы России продолжают давление на текущей линии фронта. В то же время у многих украинцев возникают сомнения, сможет ли враг еще раз попробовать полномасштабное наступление на Киев. О реальности такой угрозы рассказал бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ, военный эксперт и полковник запаса Владислав Селезнев.

По словам эксперта, для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России пришлось разместить войска на территории Беларуси. Но здесь могут возникнуть сложности из-за позиции самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Лукашенко, вероятно, не заинтересован в повторении ситуации февраля-марта 2022, когда он фактически стал соучастником агрессии вместе с Путиным. Думаю, он будет делать все возможное, чтобы территория Беларуси не использовалась для наступления на Украину", — пояснил Селезнев.

Кроме того, в России отсутствуют свободные ресурсы и резервы для нового масштабного наземного наступления с территории Беларуси. Даже если ситуация изменится, подготовка сделки займет несколько месяцев.

"Для подготовки к вторжению в феврале 2022 года российские войска прикрывались учениями "Союзная решимость-2022", и подготовка продолжалась месяцами. Перебрасывание 200 тысяч военнослужащих требует времени. Меньшими силами провести наступление невозможно — опыт 2022 года показал катастрофические потери при попытке атаковать Киевскую область". личного состава и больших объемов техники и боеприпасов", — подчеркнул эксперт.

Ранее портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп предложил российскому правителю Владимиру Путину выгодное для Кремля соглашение: прекращение войны при сохранении контроля над уже захваченными территориями. Приближение промежуточных выборов в США подталкивает Трампа демонстрировать конкретные внешнеполитические достижения, считает политолог Игорь Рейтерович.



