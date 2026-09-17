Путін готує серію найстрашніших атак: українців попередили про найбільшу загрозу

Росія може суттєво наростити застосування балістичних ракет проти української енергетики з початком опалювального сезону. Такий прогноз зробив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап. За його оцінкою, Москва має значні запаси та продовжує виробництво ракет, тому розраховувати на швидке зниження інтенсивності атак не варто.

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"Я думаю, що балістика у великій кількості піде насамперед по енергетичній інфраструктурі з початком опалювального сезону. У тому, що Путін намагатиметься це робити, я не сумніваюся", — заявив Криволап.

За словами експерта, РФ може виробляти близько 60 ракет "Іскандер-М" щомісяця. Крім того, росіяни модернізують старі ракети до комплексів С-300 та С-400, змінюючи системи наведення та підвищуючи їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

"За "Іскандерами" та переробленими ракетами С-300/С-400 я бачу потенціал приблизно у 110–120 ракет на місяць. І це дуже велика цифра. Питання — скільки треба мати засобів, щоб усе це перехопити", — наголосив Криволап.

Окремою проблемою він називає ставку РФ на масовість. Разом із балістикою Росія розширює використання дешевших ударних засобів, зокрема реактивних дронів і модернізованих ракет.

"Загроза саме в кількості. Зараз виграє не той, хто зробить найкращий дрон чи унікальний засіб. Виграє той, хто зробить більшу серію", — пояснив експерт.

Криволап оцінює перспективи майбутньої зими песимістично. На його думку, ударами по енергетичній та цивільній інфраструктурі Кремль може намагатися не лише завдати матеріальних збитків, а й посилити психологічний тиск на українське суспільство.

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