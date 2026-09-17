Путин готовит серию самых страшных атак: украинцев предупредили о самой большой угрозе

Россия может существенно нарастить применение баллистических ракет против украинской энергетики с началом отопительного сезона. Такой прогноз сделал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. По его оценке, Москва имеет значительные запасы и продолжает производство ракет, поэтому рассчитывать на скорейшее снижение интенсивности атак не стоит.

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"Я думаю, что баллистика в большом количестве пойдет, прежде всего, по энергетической инфраструктуре с началом отопительного сезона. В том, что Путин будет пытаться это делать, я не сомневаюсь", — заявил Криволап.

По словам эксперта, РФ может производить около 60 ракет "Искандер-М" ежемесячно. Кроме того, россияне модернизируют старые ракеты в комплексы С-300 и С-400, изменяя системы наведения и повышая их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

"По "Искандерам" и переработанным ракетам С-300/С-400 я вижу потенциал примерно в 110-120 ракет в месяц. И это очень большая цифра. Вопрос — сколько нужно иметь средств, чтобы все это перехватить", — подчеркнул Криволап.

Отдельной проблемой он называет ставку РФ на массовость. Вместе с баллистикой Россия расширяет использование более дешевых ударных средств, в том числе реактивных дронов и модернизированных ракет.

"Угроза именно в количестве. Сейчас выиграет не тот, кто сделает лучший дрон или уникальное средство. Выиграет тот, кто сделает большую серию", — пояснил эксперт.

Криволап оценивает перспективы предстоящей зимы пессимистично. По его мнению, ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре Кремль может пытаться не только нанести материальный ущерб, но и усилить психологическое давление на украинское общество.

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