Путін готує щось надзвичайне на Великдень: українців нажахали загрозою

Павло Нарожний вважає, що перемир’я з Росією на Великдень малоймовірне через можливі маніпуляції та звинувачення України

30 березня 2026, 17:30
Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна готова дотримуватися перемир’я під час Великодніх свят цього року. Проте не варто забувати, що Росія залишається підступним агресором, здатним на провокації та маніпуляції, попереджає військовий експерт Павло Нарожний у коментарі для 24 Каналу.

Путін готує щось надзвичайне на Великдень: українців нажахали загрозою

За словами експерта, торішні події показали, що Кремль вміє грати роль "жертви", звинувачуючи Україну в нібито порушенні домовленостей. Тому українцям слід залишатися пильними, уважно відстежувати сигнали тривоги та не піддаватися на провокації.

Нарожний пояснив, що навіть якщо Росія погодиться на коротке перемир’я під час Великодня, українські сили отримають кілька днів відносного перепочинку від обстрілів та масованих атак. Проте такий сценарій малоймовірний: ворог може влаштувати провокацію, наприклад, підірвати об’єкт на Донеччині й звинуватити у цьому українські сили, заявивши, що це "українська ракета Фламінго". У такій ситуації Україна опинилася б у пастці — доводити власну невинність, поки противник відкриває вогонь, вкрай складно.

Експерт наголосив, що зараз країна перебуває в умовах великої війни, де ворог діє без моральних принципів та етики. Сезонні свята — Великдень, Різдво чи інші важливі дати — є особливо небезпечними, оскільки українці збираються в масових скупченнях, що робить їх потенційною ціллю для провокацій. Крім того, у періоди "тиші" противник може накопичувати додаткові ресурси для масованих атак, включно з безпілотниками "Шахед", готуючи потужніші удари, ніж зазвичай.

Нарожний закликав українців зберігати пильність і не забувати, що навіть під час свят ворог може скористатися будь-якою нагодою для провокацій. Будь-яке перемир’я в таких умовах є ризикованим, і головне завдання — зберегти безпеку та готовність до будь-яких сценаріїв.

Як вже писали "Коментарі", Сербія досягла домовленості з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що забезпечує країні можливість купувати енергоносії майже вдвічі дешевше за ринкові ціни. Як зазначив президент Сербії, ця угода стала особливо важливою на фоні зростання вартості енергоресурсів через загострення конфліктів на Близькому Сході.

 



