Путин готовит что-то чрезвычайное на Пасху: украинцев напугали угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова соблюдать перемирие во время Пасхальных праздников в этом году. Однако не стоит забывать, что Россия остается коварным агрессором, способным к провокациям и манипуляциям, предупреждает военный эксперт Павел Нарожный в комментарии для 24 Канала.

По словам эксперта, прошлогодние события показали, что Кремль умеет играть роль "жертвы", обвиняя Украину в якобы нарушении договоренностей. Поэтому украинцам нужно оставаться бдительными, внимательно отслеживать сигналы тревоги и не поддаваться на провокации.

Нарожный пояснил, что даже если Россия согласится на короткое перемирие во время Пасхи, украинские силы получат несколько дней относительной передышки от обстрелов и массированных атак. Однако такой сценарий маловероятен: враг может устроить провокацию, например, взорвать объект в Донецкой области и обвинить в этом украинские силы, заявив, что это "украинская ракета Фламинго". В такой ситуации Украина оказалась в ловушке — доказывать собственную невиновность, пока противник открывает огонь, крайне сложно.

Эксперт подчеркнул, что сейчас страна находится в условиях великой войны, где враг действует без нравственных принципов и этики. Сезонные праздники — Пасха, Рождество или другие важные даты — особенно опасны, поскольку украинцы собираются в массовых скоплениях, что делает их потенциальной целью для провокаций. Кроме того, в периоды "тишины" противник может накапливать дополнительные ресурсы для массированных атак, включая беспилотников "Шахед", готовя более мощные удары, чем обычно.

Нарожный призвал украинцев сохранять бдительность и не забывать, что даже во время праздников враг может воспользоваться любой возможностью для провокаций. Любое перемирие в таких условиях рискованно, и главная задача — сохранить безопасность и готовность к любым сценариям.

Как уже писали "Комментарии", Сербия достигла договоренности с Россией о продлении газового контракта еще на три месяца, что обеспечивает стране возможность покупать энергоносители почти вдвое дешевле рыночных цен. Как отметил президент Сербии, это соглашение стало особенно важным на фоне роста стоимости энергоресурсов из-за обострения конфликтов на Ближнем Востоке.