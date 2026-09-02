Путін готує нові нищівні удари: це створить повний колапс у Києві

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Кречмаровская Наталия
Російський лідер Володимир Путін не полишає намірів зламати столицю України та мешканців Києва. Постійні атаки балістикою та ударними дронами, удари по енергетиці з осені 2022 року не змусили киян вимагати миру. Ворог, ймовірно, буде атакувати мости у столиці України — такі заклики уже звучать у РФ.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Офіцер командування штурмових військ Денис Ярославський зазначив, що мости в планових цілях ворога є. І, за його словами, вони будуть пошкоджувати мости в Києві.
Ще однією ціллю ворога, за словами офіцера ЗСУ, є очисні споруди. Мета — залишити міста без каналізації. І, зазначив військовий, не важливо, чи це хрущівка, чи Новопечерські Липки, каналізація у всіх одна.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Київ восени може зіткнутися з новою хвилею російських атак. Популярні моделі штучного інтелекту прогнозують, що найбільше уваги потенційно буде прикуто до районів, де розташовані енергетичні, транспортні, промислові та логістичні об’єкти. Штучний інтелект назвав райони, які можуть найбільше потерпати від ворожих ударів.