Путін готує нові нищівні удари: це створить повний колапс у Києві

Російський лідер Володимир Путін не полишає намірів зламати столицю України та мешканців Києва. Постійні атаки балістикою та ударними дронами, удари по енергетиці з осені 2022 року не змусили киян вимагати миру. Ворог, ймовірно, буде атакувати мости у столиці України — такі заклики уже звучать у РФ.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Офіцер командування штурмових військ Денис Ярославський зазначив, що мости в планових цілях ворога є. І, за його словами, вони будуть пошкоджувати мости в Києві.

“І це буде колапс. Я не знаю, думає про це мерія Києва чи ні, чи є у них там якийсь план Б, як це швидко ремонтувати. Судячи з того, як Південний міст ремонтується уже 5 років, я думаю, швидко там у них нічого не вийде”, — зазначив військовий.

Ще однією ціллю ворога, за словами офіцера ЗСУ, є очисні споруди. Мета — залишити міста без каналізації. І, зазначив військовий, не важливо, чи це хрущівка, чи Новопечерські Липки, каналізація у всіх одна.

“Тобто вони будуть працювати так, щоб це було нестерпне життя. А тут є питання до центральної та місцевої влади, коли в їх меседжах ми чуємо лише одне: рятуйтеся, хто може і порятунок утопаючого справа рук самого утопаючого”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Київ восени може зіткнутися з новою хвилею російських атак. Популярні моделі штучного інтелекту прогнозують, що найбільше уваги потенційно буде прикуто до районів, де розташовані енергетичні, транспортні, промислові та логістичні об’єкти. Штучний інтелект назвав райони, які можуть найбільше потерпати від ворожих ударів.