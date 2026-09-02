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Путин готовит новые сокрушительные удары: это создаст полный коллапс в Киеве

Военный Ярославский рассказал, обстрелы каких объектов повлекут за собой коллапс в Киеве

2 сентября 2026, 18:06
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Кречмаровская Наталия

Российский лидер Владимир Путин не оставляет намерений сломать столицу Украины и жителей Киева. Постоянные атаки баллистики и ударными дронами, удары по энергетике с осени 2022 года не заставили киевлян требовать мира. Враг, вероятно, будет атаковать мосты в столице Украины – такие призывы уже звучат в РФ.

Путин готовит новые сокрушительные удары: это создаст полный коллапс в Киеве

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Офицер командования штурмовыми войсками Денис Ярославский отметил, что мосты в плановых целях врага есть. И, по его словам, они будут повреждать мосты в Киеве.

"И это будет коллапс. Я не знаю, думает об этом мэрия Киева или нет, есть ли у них там какой-нибудь план Б, как это быстро ремонтировать. Судя по тому, как Южный мост ремонтируется уже 5 лет, я думаю, скоро там у них ничего не получится", — отметил военный.

Еще одной целью врага, по словам офицера ВСУ, есть очистные сооружения. Цель – оставить города без канализации. И, отметил военный, не важно, это хрущевка, или Новопечерские Липки, канализация у всех одна.

"То есть они будут работать так, чтобы это была невыносимая жизнь. А здесь есть вопросы к центральным и местным властям, когда в их месседжах мы слышим только одно: спасайтесь, кто может и спасение утопающего дело рук самого утопающего", — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Киев осенью может столкнуться с новой волной российских атак. Популярные модели искусственного интеллекта прогнозируют, что больше внимания потенциально будет приковано к районам, где расположены энергетические, транспортные, промышленные и логистические объекты. Искусственный интеллект назвал районы, которые могут больше всего страдать от вражеских ударов.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LYPH8aKVQxQ
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