Путин готовит новые сокрушительные удары: это создаст полный коллапс в Киеве

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Кречмаровская Наталия
Российский лидер Владимир Путин не оставляет намерений сломать столицу Украины и жителей Киева. Постоянные атаки баллистики и ударными дронами, удары по энергетике с осени 2022 года не заставили киевлян требовать мира. Враг, вероятно, будет атаковать мосты в столице Украины – такие призывы уже звучат в РФ.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Офицер командования штурмовыми войсками Денис Ярославский отметил, что мосты в плановых целях врага есть. И, по его словам, они будут повреждать мосты в Киеве.
Еще одной целью врага, по словам офицера ВСУ, есть очистные сооружения. Цель – оставить города без канализации. И, отметил военный, не важно, это хрущевка, или Новопечерские Липки, канализация у всех одна.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Киев осенью может столкнуться с новой волной российских атак. Популярные модели искусственного интеллекта прогнозируют, что больше внимания потенциально будет приковано к районам, где расположены энергетические, транспортные, промышленные и логистические объекты. Искусственный интеллект назвал районы, которые могут больше всего страдать от вражеских ударов.