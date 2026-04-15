Путін готує "криваву м’ясорубку": озвучено тривожну заяву про страшну ескалацію війни

Економіст, політик та колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов висловився щодо можливого сценарію збройної агресії Росії проти однієї з країн Балтії. На його думку, Кремль може продовжувати політику тиску на держави НАТО, випробовуючи їхню обороноздатність не лише в Балтійському регіоні, але й ширше по всьому альянсу.

Мілов наголошує, що країни Балтії залишаються однією з найвразливіших точок через географічну близькість до РФ, а також через наявність там російськомовного населення, яке, за його словами, може використовуватися як інструмент впливу для просування інтересів Кремля. Подібні фактори, на його думку, присутні як у Латвії, так і в Естонії.

Експерт вважає, що для Володимира Путіна важливим є створення нових осередків нестабільності, які дозволяють підтримувати постійну напругу у відносинах із Заходом. Його стратегія, за оцінкою Мілова, полягає насамперед у перевірці рішучості НАТО щодо колективної оборони та здатності альянсу виконувати свої зобов’язання.

Він також звертає увагу на те, що всередині самого НАТО дедалі частіше виникають дискусії щодо рівня єдності та готовності країн-членів діяти спільно. Саме ці сумніви, як вважає Мілов, Кремль використовує як сигнал для подальшого тиску, демонструючи потенційні розбіжності всередині блоку.

Попри це, країни Балтії, особливо Литва, за словами експерта, демонструють високу готовність до оборони. У разі ескалації їм можуть оперативно надати підтримку сусідні держави, зокрема Фінляндія та Польща, які мають значний мобілізаційний ресурс.

Мілов підкреслює, що у випадку масштабного конфлікту Росія ризикує зіткнутися з серйозними втратами. Він називає такий сценарій "виснажливою м’ясорубкою". Водночас, на його думку, головною проблемою для Кремля є нестача людських ресурсів для нових великих операцій. Це може змусити російське керівництво перекидати сили з українського фронту, що, у свою чергу, послабить позиції РФ на вже окупованих територіях.

