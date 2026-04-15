Путин готовит "кровавую мясорубку": озвучено тревожное заявление о страшной эскалации войны

Экономист, политик и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов высказался по поводу возможного сценария вооруженной агрессии России против одной из стран Балтии. По его мнению, Кремль может продолжать политику давления на государства НАТО, испытывая их обороноспособность не только в Балтийском регионе, но и шире всего альянса.

Фото: из открытых источников

Милов отмечает, что страны Балтии остаются одной из самых уязвимых точек из-за географической близости к РФ, а также из-за наличия там русскоговорящего населения, которое, по его словам, может использоваться как инструмент влияния для продвижения интересов Кремля. Подобные факторы, по его мнению, находятся как в Латвии, так и в Эстонии.

Эксперт считает, что для Владимира Путина важно создание новых очагов нестабильности, позволяющих поддерживать постоянное напряжение в отношениях с Западом. Его стратегия, по оценке Милова, состоит прежде всего в проверке решимости НАТО относительно коллективной обороны и способности альянса выполнять свои обязательства.

Он также обращает внимание на то, что внутри самого НАТО все чаще возникают дискуссии по поводу уровня единства и готовности стран-членов действовать совместно. Именно эти сомнения, как считает Милов, Кремль использует в качестве сигнала для дальнейшего давления, демонстрируя потенциальные разногласия внутри блока.

При этом страны Балтии, особенно Литва, по словам эксперта, демонстрируют высокую готовность к обороне. В случае эскалации им могут оперативно оказать поддержку соседние государства, в частности, Финляндия и Польша, имеющие значительный мобилизационный ресурс.

Милов подчеркивает, что в случае масштабного конфликта Россия рискует столкнуться с серьезными потерями. Он называет такой сценарий "изнурительной мясорубкой". В то же время, по его мнению, главной проблемой Кремля является нехватка человеческих ресурсов для новых крупных операций. Это может вынудить российское руководство опрокидывать силы с украинского фронта, что, в свою очередь, ослабит позиции РФ на уже оккупированных территориях.

