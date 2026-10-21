Путін готовий до переговорів, але є нюанс: про що Кремль хоче домовлятися

У Росії з візитом перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Він привіз лідеру РФ Володимиру Путіну пропозиції мирної угоди, напрацьовані у Норвегії разом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими представниками.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У середу відбулась зустріч Віткоффа з Путіним. У Кремлі заявляли, що Путін розгляне пропозиції і дасть відповідь. Про деякі рішення розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, Путін сказав Віткоффу, що РФ загалом готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада щодо головної теми, пише російське видання “ТАСС”.

“Головна тема, на яку РФ готова відновити переговори, вибудовування системи безпеки для РФ та України після закінчення конфлікту”, — зазначив Ушаков.

За словами Ушакова, Путін та Віткофф конкретно обговорювали схему можливого поновлення тристоронніх переговорів за участю представників РФ, США та України.

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