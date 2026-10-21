Путін готовий до переговорів, але є нюанс: про що Кремль хоче домовлятися

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Росії з візитом перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Він привіз лідеру РФ Володимиру Путіну пропозиції мирної угоди, напрацьовані у Норвегії разом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими представниками.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У середу відбулась зустріч Віткоффа з Путіним. У Кремлі заявляли, що Путін розгляне пропозиції і дасть відповідь. Про деякі рішення розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, Путін сказав Віткоффу, що РФ загалом готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада щодо головної теми, пише російське видання “ТАСС”.
За словами Ушакова, Путін та Віткофф конкретно обговорювали схему можливого поновлення тристоронніх переговорів за участю представників РФ, США та України.
Новина доповнюється…