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Путін готовий до переговорів, але є нюанс: про що Кремль хоче домовлятися

Що Путін вирішив щодо відновлення переговорів у форматі США, Україна, РФ

21 жовтня 2026, 16:44
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Кречмаровская Наталия

У Росії з візитом перебуває спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Він привіз лідеру РФ Володимиру Путіну пропозиції мирної угоди, напрацьовані у Норвегії разом із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими представниками. 

Путін готовий до переговорів, але є нюанс: про що Кремль хоче домовлятися

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У середу відбулась зустріч Віткоффа з Путіним. У Кремлі заявляли, що Путін розгляне пропозиції і дасть відповідь. Про деякі рішення розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков. За його словами, Путін сказав Віткоффу, що РФ загалом готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада щодо головної теми, пише російське видання “ТАСС”.

“Головна тема, на яку РФ готова відновити переговори, вибудовування системи безпеки для РФ та України після закінчення конфлікту”, — зазначив Ушаков.

За словами Ушакова, Путін та Віткофф конкретно обговорювали схему можливого поновлення тристоронніх переговорів за участю представників РФ, США та України.

Новина доповнюється…




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Джерело: https://t.me/tass_agency/401533
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