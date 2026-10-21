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Путин готов к переговорам, но есть нюанс: о чем Кремль хочет договариваться

Что Путин решил по возобновлению переговоров в формате США, Украина, РФ

21 октября 2026, 16:44
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Кречмаровская Наталия

В России с визитом находится спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он привез лидеру РФ Владимиру Путину предложения мирного соглашения, выработанные в Норвегии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями.

Путин готов к переговорам, но есть нюанс: о чем Кремль хочет договариваться

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В среду состоялась встреча Уиткоффа с Путиным. В Кремле заявляли, что Путин рассмотрит предложения и даст ответ. О некоторых решениях рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин сказал Уиткоффу, что РФ в целом готова возобновить трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме, пишет российское издание "ТАСС".

"Главная тема, на которую РФ готова возобновить переговоры, выстраивание системы безопасности для РФ и Украины после окончания конфликта", — отметил Ушаков.

По словам Ушакова, Путин и Уиткофф конкретно обсуждали схему возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, США и Украины.

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Источник: https://t.me/tass_agency/401533
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