Нова доповідь Фонду Фрідріха Науманна "Нерівне партнерство" вказує на те, що союз Росії та Північної Кореї у війні проти України працює лише в один бік — Пхеньян забезпечує Москву зброєю, але майже нічого не отримує натомість, передає BILD.

«Путін фактично обдирає Кім Чен Ина»: на яких умовах КНДР допомагає Росії

Автор дослідження, професор університету Хангука Олена Гусейнова, оцінила поставки КНДР з 2023 року в 5,6–9,8 млрд доларів. Йдеться про мільйони артилерійських снарядів, сотні гармат, ракетні установки, балістичні ракети та відправлення близько 15 тисяч північнокорейських військових.

Поставки Росії у відповідь куди скромніші: їжа, нафта, ППО і, можливо, кілька літаків загальною вартістю не більше 1,2 млрд доларів. Експерти в доповіді наголошують, що жодного реального технологічного ривка для Північної Кореї не відбулося, валютні резерви країни не поповнилися, а її економіка, як і раніше, в кризі — північнокорейський вон різко знецінився, інфляція водночас зростає.

За даними дослідження, доступ до тих небагатьох грошей, які проходять через санкційні схеми та російські банки, фактично є лише в еліти навколо Кім Чен Іна. Для звичайних північнокорейців ситуація не змінюється — навпаки, вони продовжують жити у злиднях, поки їхня країна воює на боці Москви.

"Путін фактично обдирає Північну Корею. Досі Кіму вдавалося отримувати вигоду переважно з політичних міркувань та скорочувати ізоляцію своєї країни, а також перебувати поряд з Путіним та Сі у Пекіні. Все це, однак, на шкоду його власним солдатам", — сказав у розмові з BILD голова південнокорейського представництва Фонду Фрідріха Науманна Фредерік Шпор.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що спецслужби КНДР першими у світі застосували підхід "зачистки" всіх слідів свого лідера, раніше такого на практиці не було. Про це пропагандистському каналу SHOT заявив президент міжнародної асоціації "Альфа" Сергій Гончаров.