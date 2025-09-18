Новый доклад Фонда Фридриха Науманна "Неравное партнерство" указывает на то, что союз России и Северной Кореи в войне против Украины работает только в одну сторону — Пхеньян обеспечивает Москву оружием, но почти ничего не получает вместо этого, передает BILD.

«Путин фактически обдирает Ким Чен Ына»: на каких условиях КНДР помогает России

Автор исследования, профессор университета Хангука Елена Гусейнова, оценила поставки КНДР с 2023 года в 5,6–9,8 млрд долларов. Речь идет о миллионах артиллерийских снарядов, сотнях пушек, ракетных установках, баллистических ракетах и отправлении около 15 тысяч северокорейских военных.

Ответные поставки России куда скромнее: еда, нефть, ПВО и, возможно, несколько самолетов общей стоимостью не более 1,2 млрд долларов. Эксперты в докладе подчеркивают, что никакого реального технологического рывка для Северной Кореи не произошло, валютные резервы страны не пополнились, а ее экономика по-прежнему в кризисе — северокорейский вон резко обесценился, инфляция одновременно растет.

По данным исследования, доступ к тем немногим деньгам, которые проходят через санкционные схемы и российские банки, фактически есть только у элиты вокруг Ким Чен Ына. Для обычных северокорейцев ситуация не меняется – наоборот, они продолжают жить в нищете, пока их страна воюет на стороне Москвы.

"Путин фактически обдирает Северную Корею. До сих пор Киму удавалось извлекать выгоду преимущественно из политических соображений и сокращать изоляцию своей страны, а также находиться рядом с Путиным и Си в Пекине. Все это, однако, в ущерб его собственным солдатам", — сказал в разговоре с BILD глава южнокорейского представительства Фонда Фридриха Науманна Фредерик Шпор.

