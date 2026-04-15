logo_ukra

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Путін дуже сильно жалкує": який шанс втратив Кремль у війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

"Путін дуже сильно жалкує": який шанс втратив Кремль у війні проти України

Український полковник заявив, що Путін міг ізолювати Україну від допомоги. Чому Кремль цього не зробив і як це вплинуло на війну.

15 квітня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін може жалкувати про стратегічне рішення на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як заявив український військовий Павло Розлач, альтернативний сценарій міг суттєво змінити перебіг війни Росії проти України та поставити Київ у значно складніше становище.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Заступник командира 8-го корпусу ДШВ полковник Павло Розлач в інтерв’ю журналістці Юлії Кирієнко розповів про альтернативні плани Кремля на початку повномасштабної війни. За його словами, Путін міг спробувати ізолювати Україну від міжнародної підтримки, атакувавши логістичні маршрути через країни Балтії та Польщу.

"Ну, в Європи точно нема шансів. Русаки би їх знесли. Я думаю, Путін про це вже знає… я ж не знаю, які чинники його стримували, але якщо б він пішов через країни Балтії і зайшов з Польщі, то ми були б відрізані від цивілізованого світу, від поставок, від допомоги. І це просто було питання часу і для нас. То я думаю, що він жалкує дуже сильно, що він так не зробив", — сказав герой України.

Розлач також вважає, що важливу роль у стримуванні агресії відіграла підготовка українців. За його словами, в Україні тисячі бійців пройшли через бойові дії ще під час АТО. Саме цей фактор, поряд з мотивацією, став ключовим у перші місяці вторгнення.

"Європа не підготовлена, не навчена, всі вони миролюбні. А в Україні під час АТО тисячі людей, до мільйона або більше мільйона тоді пройшли через АТО… це вже люди, які бачили війну, чули розриви, знають, як працює все", — зауважив військовий.

Наразі полковник оцінює сценарій масштабного наступу РФ через інші країни малоймовірним. За словами Розлача, для цього Росії потрібні значні ресурси, зокрема мобілізаційні, підготовка інфраструктури та накопичення техніки. Військовий запевняє, що у нинішньому стані російська армія не готова до подібних операцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що розкрито небезпечний план Путіна щодо нової війни проти України.

Також "Коментарі" писали, що Путін втратив свого головного "троянського коня" в Європі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=RvsKry92-U0
Теги:

Новини

Всі новини