"Путін дуже сильно жалкує": який шанс втратив Кремль у війні проти України

Slava Kot
Російський диктатор Володимир Путін може жалкувати про стратегічне рішення на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як заявив український військовий Павло Розлач, альтернативний сценарій міг суттєво змінити перебіг війни Росії проти України та поставити Київ у значно складніше становище.
Заступник командира 8-го корпусу ДШВ полковник Павло Розлач в інтерв’ю журналістці Юлії Кирієнко розповів про альтернативні плани Кремля на початку повномасштабної війни. За його словами, Путін міг спробувати ізолювати Україну від міжнародної підтримки, атакувавши логістичні маршрути через країни Балтії та Польщу.
Розлач також вважає, що важливу роль у стримуванні агресії відіграла підготовка українців. За його словами, в Україні тисячі бійців пройшли через бойові дії ще під час АТО. Саме цей фактор, поряд з мотивацією, став ключовим у перші місяці вторгнення.
Наразі полковник оцінює сценарій масштабного наступу РФ через інші країни малоймовірним. За словами Розлача, для цього Росії потрібні значні ресурси, зокрема мобілізаційні, підготовка інфраструктури та накопичення техніки. Військовий запевняє, що у нинішньому стані російська армія не готова до подібних операцій.
