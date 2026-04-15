"Путін дуже сильно жалкує": який шанс втратив Кремль у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін може жалкувати про стратегічне рішення на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як заявив український військовий Павло Розлач, альтернативний сценарій міг суттєво змінити перебіг війни Росії проти України та поставити Київ у значно складніше становище.

Заступник командира 8-го корпусу ДШВ полковник Павло Розлач в інтерв’ю журналістці Юлії Кирієнко розповів про альтернативні плани Кремля на початку повномасштабної війни. За його словами, Путін міг спробувати ізолювати Україну від міжнародної підтримки, атакувавши логістичні маршрути через країни Балтії та Польщу.

"Ну, в Європи точно нема шансів. Русаки би їх знесли. Я думаю, Путін про це вже знає… я ж не знаю, які чинники його стримували, але якщо б він пішов через країни Балтії і зайшов з Польщі, то ми були б відрізані від цивілізованого світу, від поставок, від допомоги. І це просто було питання часу і для нас. То я думаю, що він жалкує дуже сильно, що він так не зробив", — сказав герой України.

Розлач також вважає, що важливу роль у стримуванні агресії відіграла підготовка українців. За його словами, в Україні тисячі бійців пройшли через бойові дії ще під час АТО. Саме цей фактор, поряд з мотивацією, став ключовим у перші місяці вторгнення.

"Європа не підготовлена, не навчена, всі вони миролюбні. А в Україні під час АТО тисячі людей, до мільйона або більше мільйона тоді пройшли через АТО… це вже люди, які бачили війну, чули розриви, знають, як працює все", — зауважив військовий.

Наразі полковник оцінює сценарій масштабного наступу РФ через інші країни малоймовірним. За словами Розлача, для цього Росії потрібні значні ресурси, зокрема мобілізаційні, підготовка інфраструктури та накопичення техніки. Військовий запевняє, що у нинішньому стані російська армія не готова до подібних операцій.

