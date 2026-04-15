"Путин очень сильно сожалеет": какой шанс потерял Кремль в войне против Украины

Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин может сожалеть о стратегическом решении в начале полномасштабного вторжения в Украину. Как заявил украинский военный Павел Розлач, альтернативный сценарий мог существенно изменить ход войны России против Украины и поставить Киев в более сложное положение.
Заместитель командира 8-го корпуса ДШВ полковник Павел Розлач в интервью журналистке Юлии Кириенко рассказал об альтернативных планах Кремля в начале полномасштабной войны. По его словам, Путин мог попытаться изолировать Украину от международной поддержки, атаковав логистические маршруты через страны Балтии и Польшу.
Розлач также считает, что важную роль в сдерживании агрессии сыграла подготовка украинцев. По его словам, в Украине тысячи бойцов прошли через боевые действия еще во время АТО. Именно этот фактор наряду с мотивацией стал ключевым в первые месяцы вторжения.
Пока полковник оценивает сценарий масштабного наступления РФ через другие страны маловероятным. По словам Розлача, для этого России нужны значительные ресурсы, в том числе мобилизационные, подготовка инфраструктуры и накопление техники. Военный уверяет, что в нынешнем состоянии российская армия не готова к подобным операциям.
