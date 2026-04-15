"Путин очень сильно сожалеет": какой шанс потерял Кремль в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин может сожалеть о стратегическом решении в начале полномасштабного вторжения в Украину. Как заявил украинский военный Павел Розлач, альтернативный сценарий мог существенно изменить ход войны России против Украины и поставить Киев в более сложное положение.

Российский диктатор Владимир Путин.

Заместитель командира 8-го корпуса ДШВ полковник Павел Розлач в интервью журналистке Юлии Кириенко рассказал об альтернативных планах Кремля в начале полномасштабной войны. По его словам, Путин мог попытаться изолировать Украину от международной поддержки, атаковав логистические маршруты через страны Балтии и Польшу.

"Ну, у Европы точно нет шансов. Русаки бы их снесли. Я думаю, Путин об этом уже знает… я же не знаю, какие факторы его сдерживали, но если бы он пошел через страны Балтии и зашел из Польши, то мы были бы отрезаны от цивилизованного мира, от поставок, от помощи. И это просто был вопрос времени и для нас. Так что я думаю, что он сожалеет очень сильно, что он так не сделал", — сказал герой Украины.

Розлач также считает, что важную роль в сдерживании агрессии сыграла подготовка украинцев. По его словам, в Украине тысячи бойцов прошли через боевые действия еще во время АТО. Именно этот фактор наряду с мотивацией стал ключевым в первые месяцы вторжения.

"Европа не подготовлена, не обучена, все они миролюбивы. А в Украине во время АТО тысячи людей, до миллиона или более миллиона тогда прошли через АТО… это уже люди, видевшие войну, слышавшие разрывы, знающие, как работает все", — заметил военный.

Пока полковник оценивает сценарий масштабного наступления РФ через другие страны маловероятным. По словам Розлача, для этого России нужны значительные ресурсы, в том числе мобилизационные, подготовка инфраструктуры и накопление техники. Военный уверяет, что в нынешнем состоянии российская армия не готова к подобным операциям.

