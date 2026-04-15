logo

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Путин очень сильно сожалеет": какой шанс потерял Кремль в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

"Путин очень сильно сожалеет": какой шанс потерял Кремль в войне против Украины

Украинский полковник заявил, что Путин мог изолировать Украину от помощи. Почему Кремль этого не сделал и как это повлияло на войну.

15 апреля 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин может сожалеть о стратегическом решении в начале полномасштабного вторжения в Украину. Как заявил украинский военный Павел Розлач, альтернативный сценарий мог существенно изменить ход войны России против Украины и поставить Киев в более сложное положение.

"Путин очень сильно сожалеет": какой шанс потерял Кремль в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Заместитель командира 8-го корпуса ДШВ полковник Павел Розлач в интервью журналистке Юлии Кириенко рассказал об альтернативных планах Кремля в начале полномасштабной войны. По его словам, Путин мог попытаться изолировать Украину от международной поддержки, атаковав логистические маршруты через страны Балтии и Польшу.

"Ну, у Европы точно нет шансов. Русаки бы их снесли. Я думаю, Путин об этом уже знает… я же не знаю, какие факторы его сдерживали, но если бы он пошел через страны Балтии и зашел из Польши, то мы были бы отрезаны от цивилизованного мира, от поставок, от помощи. И это просто был вопрос времени и для нас. Так что я думаю, что он сожалеет очень сильно, что он так не сделал", — сказал герой Украины.

Розлач также считает, что важную роль в сдерживании агрессии сыграла подготовка украинцев. По его словам, в Украине тысячи бойцов прошли через боевые действия еще во время АТО. Именно этот фактор наряду с мотивацией стал ключевым в первые месяцы вторжения.

"Европа не подготовлена, не обучена, все они миролюбивы. А в Украине во время АТО тысячи людей, до миллиона или более миллиона тогда прошли через АТО… это уже люди, видевшие войну, слышавшие разрывы, знающие, как работает все", — заметил военный.

Пока полковник оценивает сценарий масштабного наступления РФ через другие страны маловероятным. По словам Розлача, для этого России нужны значительные ресурсы, в том числе мобилизационные, подготовка инфраструктуры и накопление техники. Военный уверяет, что в нынешнем состоянии российская армия не готова к подобным операциям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что раскрыт опасный план Путина относительно новой войны против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Путин потерял своего главного "троянского коня" в Европе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RvsKry92-U0
Теги:

