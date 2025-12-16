Путін дозволив забирати майно українців на окупованих територіях: що відомо

Російський правитель Володимир Путін надав окупаційним адміністраціям право вилучати житло громадян України, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабну агресію РФ. Про це повідомляє The Moscow Times. Такий крок є черговим порушенням норм міжнародного права з боку Росії.

Відповідні повноваження окупаційна "влада" в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях отримала до 2030 року після підписання Путіним спеціального закону. Йдеться про вилучення "житлових будинків, квартир і кімнат, що мають ознаки безгосподарного майна". Таку нерухомість планують оформлювати у власність регіонів або муніципальних утворень.

При цьому відсутність інформації про власника або неможливість встановити його особу за наявними документами не вважатиметься підставою для відмови у вилученні майна.

Згідно з положеннями закону, житло, відібране в українців, можуть передавати громадянам Росії, які мешкають на окупованих територіях і втратили свої домівки "внаслідок бойових дій, диверсій, терактів або актів агресії проти РФ". Водночас претенденти на таку нерухомість не повинні мати іншого житла, придатного для проживання.

Крім того, житлові будинки та квартири українців дозволено використовувати як службове житло для державних службовців, військових, чиновників, працівників правоохоронних органів, освітян і медиків. Також туди можуть заселяти місцевих жителів, "які перебувають на обліку як такі, що потребують житла". У подальшому для них передбачена можливість приватизації цього майна, що належало громадянам України.

Окремо передбачено механізм передачі такого майна у федеральну власність із подальшим включенням до так званого "Фонду розвитку територій". Цей фонд отримує право здавати відібране житло в оренду, продавати його, зменшувати вартість і укладати закриті угоди без проведення торгів.

"У законі сказано про компенсації, на які можуть претендувати колишні власники квартир і будинків, які втратили право власності. Однак це поширюється тільки на тих, хто отримав громадянство Росії. Порядок компенсацій визначить окупаційна влада", – зазначається в матеріалі.

Відповідно до норм міжнародного права, які Росія продовжує ігнорувати, такі дії можуть бути кваліфіковані як воєнний злочин.

Згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, широке, незаконне та довільне привласнення майна, не зумовлене воєнною необхідністю, підпадає під визначення воєнного злочину.

Четверта Женевська конвенція 1949 року прямо забороняє державі-окупанту "знищувати рухоме або нерухоме майно, якщо це не є абсолютно необхідним для ведення військових операцій". Таким чином, конфіскація або вилучення житла, яке не використовується у військових цілях, є прямим порушенням цієї норми.

Крім того, держава-окупант не має права поширювати власне національне законодавство на окуповані території з метою зміни режиму власності чи адміністративного устрою.

Також міжнародне право забороняє окупаційній владі вживати будь-яких заходів, спрямованих на зміну демографічного складу захоплених територій.

