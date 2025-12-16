Путин разрешил забирать имущество украинцев на оккупированных территориях: что известно

Российский правитель Владимир Путин предоставил оккупационным администрациям право изымать жилье граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной агрессии РФ. Об этом сообщает The Moscow Times. Этот шаг является очередным нарушением норм международного права со стороны России.

Соответствующие полномочия оккупационная власть в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях получила до 2030 года после подписания Путиным специального закона. Речь идет об изъятии "жилых домов, квартир и комнат, имеющих признаки бесхозяйственного имущества". Такую недвижимость планируют оформлять в собственность регионов или муниципальных образований.

При этом отсутствие информации о владельце или невозможность установить его лицо по имеющимся документам не будет считаться основанием отказа в изъятии имущества.

Согласно положениям закона, жилье, отобранное у украинцев, могут передавать гражданам России, проживающим на оккупированных территориях и потерявшим свои дома "в результате боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ". В то же время, претенденты на такую недвижимость не должны иметь другого жилья, пригодного для проживания.

Кроме того, жилые дома и квартиры украинцев разрешено использовать в качестве служебного жилья для государственных служащих, военных, чиновников, работников правоохранительных органов, педагогов и медиков. Также туда могут заселять местных жителей, "состоящих на учете как нуждающихся в жилье". В дальнейшем для них предусмотрена возможность приватизации этого имущества, принадлежащего гражданам Украины.

Отдельно предусмотрен механизм передачи такого имущества в федеральную собственность с последующим включением в так называемый Фонд развития территорий. Этот фонд получает право сдавать отобранное жилье в аренду, продавать его, сокращать стоимость и заключать закрытые сделки без проведения торгов.

"В законе сказано о компенсациях, на которые могут претендовать бывшие собственники квартир и домов, потерявших право собственности. Однако это распространяется только на тех, кто получил гражданство России. Порядок компенсаций определит оккупационные власти", – отмечается в материале.

Согласно нормам международного права, которые Россия продолжает игнорировать, такие действия могут быть квалифицированы как военное преступление.

Согласно статье 8 Римского устава Международного уголовного суда, широкое, незаконное и произвольное присвоение имущества, не обусловленное военной необходимостью, подпадает под определение военного преступления.

Четвертая Женевская конвенция 1949 года прямо запрещает государству-оккупанту "уничтожать движимое или недвижимое имущество, если это не является абсолютно необходимым для ведения военных операций". Таким образом, конфискация или изъятие жилья, не используемое в военных целях, является прямым нарушением этой нормы.

Кроме того, государство-оккупант не имеет права распространять собственное национальное законодательство на оккупированные территории с целью изменения режима собственности или административного устройства.

Также международное право запрещает оккупационным властям принимать какие-либо меры, направленные на изменение демографического состава захваченных территорий.

