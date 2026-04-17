Путін довго чекав на слушний момент: розкрито нову небезпечну тактику РФ в Україні

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк різко відреагував на чергові масовані російські удари по українських містах, підкресливши, що атаки на цивільне населення залишаються ключовим елементом стратегії Кремля. На його думку, подібні дії не є випадковими чи хаотичними — це свідомо обрана тактика залякування та тиску на суспільство.

Подоляк наголосив, що російське керівництво намагається максимально використати поточний момент війни. Він припустив, що після переходу до більш активної дипломатичної фази або потенційного старту переговорів можливості для масштабних обстрілів можуть зменшитися, тому Росія прагне завдати якомога більшої шкоди саме зараз.

Окремо він звернув увагу на те, що такі атаки розкривають справжню сутність російської пропагандистської концепції так званого "миру", який на практиці ґрунтується на насильстві, руйнуваннях і тиску на цивільних. За словами Подоляка, Кремль свідомо використовує паузи в міжнародних перемовинах, щоб продовжувати ескалацію та посилювати обстріли української території.

Він також вважає, що Сполученим Штатам слід перейти до більш прагматичної та реалістичної комунікації щодо війни, яка дозволила б ефективніше стримувати Росію та обмежувати її військові можливості, замість декларативних підходів.

Водночас російське Міністерство оборони заявило про нібито "відповідні удари" по об’єктах українського оборонно-промислового комплексу, супроводжуючи це традиційними заявами про втрати України, які не підтверджуються незалежними джерелами.

На міжнародному рівні ситуація залишається суперечливою: попри триваючі обстріли, окремі політичні заяви, зокрема Дональда Трампа, містять припущення про нібито готовність Путіна до миру. Водночас США частково коригують санкційну політику щодо російської нафти, пояснюючи це технічними та ринковими факторами, зокрема вже завершеними постачаннями сировини, що перебувала в морі.

