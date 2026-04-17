Советник Офиса Президента Михаил Подоляк резко отреагировал на очередные массированные российские удары по украинским городам, подчеркнув, что атаки на гражданское население остаются ключевым элементом стратегии Кремля. По его мнению, подобные действия не случайны или хаотичны — это сознательно избранная тактика запугивания и давления на общество.

Подоляк подчеркнул, что российское руководство пытается максимально использовать текущий момент войны. Он предположил, что после перехода в более активную дипломатическую фазу или потенциальный старт переговоров возможности для масштабных обстрелов могут уменьшиться, поэтому Россия стремится нанести как можно больший вред именно сейчас.

Отдельно он обратил внимание на то, что такие атаки раскрывают подлинную сущность российской пропагандистской концепции так называемого "мира", который на практике основывается на насилии, разрушениях и давлении на гражданских. По словам Подоляка, Кремль сознательно использует паузы в международных переговорах, чтобы продолжать эскалацию и усиливать обстрел украинской территории.

Он также считает, что Соединенным Штатам следует перейти к более прагматичной и реалистической коммуникации о войне, которая позволила бы более эффективно сдерживать Россию и ограничивать ее военные возможности вместо декларативных подходов.

В то же время российское Министерство обороны заявило о якобы "ответных ударах" по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса, сопровождая это традиционными заявлениями о потерях Украины, которые не подтверждаются независимыми источниками.

На международном уровне ситуация остается противоречивой: несмотря на продолжающиеся обстрелы, отдельные политические заявления, в частности Дональда Трампа, содержат предположение о якобы готовности Путина к миру. В то же время, США частично корректируют санкционную политику в отношении российской нефти, объясняя это техническими и рыночными факторами, в частности уже завершенными поставками сырья, находившегося в море.

Портал "Комментарии" уже писал, что изменение риторики президента США Дональда Трампа относительно возможного смягчения санкций против российского нефтяного сектора, по оценке дипломата Романа Бессмертного, связано прежде всего с тем, что ожидаемые экономические результаты так и не были достигнуты.