Путін дотисне Лукашенка: озвучено несподівану заяву про ризик нападу з Білорусі
Путін дотисне Лукашенка: озвучено несподівану заяву про ризик нападу з Білорусі

За словами Демченка, наразі Росія не формує ударних угруповань, однак у будь-який момент може здійснити їх перекидання на територію Білорусі

29 травня 2026, 10:45
Автор:
Клименко Елена

Російська Федерація посилює політичний та військовий тиск на Білорусь із метою змусити Мінськ активніше та більш самостійно долучатися до війни проти України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зазначивши, що ситуація вздовж українсько-білоруського кордону залишається контрольованою, але потенційно небезпечною. Інформацію наводить Радіо Свобода. 

За словами Демченка, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Білорусь утримує на прикордонному напрямку з Україною обмежену кількість своїх військових підрозділів. Вони не нарощуються, а перебувають у режимі ротації, що свідчить про відсутність масштабного угруповання безпосередньо біля кордону.

Водночас, як зазначає українська розвідка, ситуація всередині білоруської території демонструє інші тенденції. Росія, за словами речника ДПСУ, активізувала тиск на керівництво Білорусі, намагаючись залучити її ресурси та потенціал для більш глибокої участі у бойових діях проти України. Такий розвиток подій може змінити баланс безпеки в регіоні. 

Демченко попередив, що у разі подальшої ескалації не можна виключати різні сценарії. Серед них — провокаційні дії безпосередньо на прикордонних ділянках, а також більш радикальний варіант у вигляді можливого вторгнення з білоруського напрямку. Водночас він наголосив, що станом на зараз Росія не має сформованих ударних угруповань поблизу українського кордону в Білорусі.

Однак така ситуація може швидко змінитися, адже Росія має можливість оперативно перекинути війська на територію Білорусі та використати інфраструктуру, яка там розбудовується. Це створює потенційні ризики для безпеки північних регіонів України та вимагає постійного моніторингу ситуації.

Портал "Коментарі" вже писав, що колишній президент Польщі та один із лідерів руху "Солідарність" Лех Валенса заявив про припинення політичної підтримки президента України Володимира Зеленського. Своє рішення він оприлюднив публічно, пояснивши його останніми кроками української влади, які викликали у нього різко негативну реакцію.



