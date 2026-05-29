Путин дожмет Лукашенко: озвучено неожиданное заявление о риске нападения из Беларуси
НОВОСТИ

Путин дожмет Лукашенко: озвучено неожиданное заявление о риске нападения из Беларуси

По словам Демченко, сейчас Россия не формирует ударных группировок, однако в любой момент может осуществить их переброску на территорию Беларуси

29 мая 2026, 10:45
Клименко Елена

Российская Федерация усиливает политическое и военное давление на Беларусь с целью заставить Минск активнее и самостоятельно вступать в войну против Украины. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, отметив, что ситуация вдоль украинско-белорусской границы остается контролируемой, но потенциально опасной. Информацию приводит Радио Свобода.  

По словам Демченко, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Белоруссия удерживает на пограничном направлении с Украиной ограниченное количество своих военных подразделений. Они не наращиваются, а находятся в режиме ротации, что свидетельствует об отсутствии масштабной группировки непосредственно у границы.

В то же время, как отмечает украинская разведка, ситуация внутри белорусской территории показывает другие тенденции. Россия, по словам пресс-секретаря ГНСУ, активизировала давление на руководство Беларуси, пытаясь привлечь ее ресурсы и потенциал для более глубокого участия в боевых действиях против Украины. Такое развитие событий может изменить баланс безопасности в регионе.  

Демченко предупредил, что в случае дальнейшей эскалации нельзя исключать разные сценарии. Среди них провокационные действия непосредственно на пограничных участках, а также более радикальный вариант в виде возможного вторжения с белорусского направления. В то же время он подчеркнул, что по состоянию на данный момент у России нет сформированных ударных группировок вблизи украинской границы в Беларуси.

Однако такая ситуация может быстро измениться, ведь Россия имеет возможность оперативно перебросить войска на территорию Беларуси и использовать строящуюся там инфраструктуру. Это создает потенциальные риски безопасности северных регионов Украины и требует постоянного мониторинга ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что бывший президент Польши и один из лидеров движения "Солидарность" Лех Валенса заявил о прекращении политической поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Свое решение он обнародовал публично, объяснив его последними шагами украинских властей, которые вызвали у него резко негативную реакцию.



