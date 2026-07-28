Путін дав конкретний сигнал щодо війни в Україні, але є один нюанс: Україну попередили про найгірше

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з депутатами Державної думи вкотре наголосив на пріоритетності військових витрат і заявив про необхідність формувати бюджет із урахуванням оборонних потреб. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, такі сигнали свідчать, що Кремль не відмовився від курсу на продовження війни, попри зростаючий економічний тиск.

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За словами експерта, заяви російського лідера про підтримку соціальної сфери не відповідають реальній бюджетній політиці.

"Усі дії Кремля показують, що абсолютним пріоритетом залишається саме війна. Саме на неї спрямовуються основні фінансові ресурси", – зазначив Рейтерович.

Як звернув увагу політолог, уже зараз фактичні військові витрати Росії суттєво перевищують початкові бюджетні плани. Для покриття додаткових видатків влада змушена шукати кошти за рахунок цивільних програм, скорочення окремих соціальних статей та збільшення податкового навантаження.

"Якщо подивитися на цифри, стає очевидно: Кремль дедалі більше переводить економіку на військові рейки", – наголосив експерт.

Рейтерович вважає, що слова Путіна про готовність вести війну ще тривалий час мають насамперед політичний характер і покликані продемонструвати впевненість як російському суспільству, так і зовнішнім партнерам.

Водночас, за його оцінкою, можливості російської економіки не є необмеженими. Саме тому важливим чинником залишаються міжнародні санкції та системні удари України по об'єктах військово-промислового комплексу РФ.

"Економіка Росії не витримає нескінченного нарощування військових витрат. Саме тому критично важливо й надалі посилювати санкційний тиск і знижувати можливості Кремля фінансувати агресію", – підсумував Ігор Рейтерович.

На думку політолога, найближчі рішення США та їхніх союзників щодо підтримки України можуть суттєво вплинути на здатність Росії реалізувати свої довгострокові військові плани.

Портал "Коментарі" вже писав, що майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом може стати одним із ключових дипломатичних етапів у питанні завершення російсько-української війни. Водночас головним показником її успіху стануть не гучні заяви, а конкретні кроки Вашингтона щодо тиску на Кремль. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.