Путин дал конкретный сигнал о войне в Украине, но есть один нюанс: Украину предупредили о худшем

Кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной думы в очередной раз отметил приоритетность военных расходов и заявил о необходимости формировать бюджет с учетом оборонных нужд. По мнению политолога Игоря Рейтеровича, такие сигналы свидетельствуют, что Кремль не отказался от курса на продолжение войны, несмотря на растущее экономическое давление.

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По словам эксперта, заявления российского лидера о поддержке социальной сферы не отвечают реальной бюджетной политике.

"Все действия Кремля показывают, что абсолютным приоритетом остается именно война. Именно на нее устремляются основные финансовые ресурсы", — отметил Рейтерович.

Как обратил внимание политолог, уже сейчас фактические военные расходы России превышают первоначальные бюджетные планы. Для покрытия дополнительных расходов власти вынуждены искать средства за счет гражданских программ, сокращения отдельных социальных статей и увеличения налоговой нагрузки.

"Если посмотреть на цифры, становится очевидно: Кремль все больше переводит экономику на военные рельсы", – подчеркнул эксперт.

Рейтерович считает, что слова Путина о готовности вести войну еще долгое время носят прежде всего политический характер и призваны продемонстрировать уверенность как российскому обществу, так и внешним партнерам.

В то же время, по его оценке, возможности российской экономики не ограничены. Именно поэтому важным фактором остаются международные санкции и удары Украины по объектам военно-промышленного комплекса РФ.

"Экономика России не выдержит бесконечного наращивания военных расходов. Именно поэтому критически важно и дальше усиливать санкционное давление и снижать возможности Кремля финансировать агрессию", — подытожил Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, ближайшие решения США и их союзников по поддержке Украины могут оказать существенное влияние на способность России реализовать свои долгосрочные военные планы.

Портал "Комментарии" уже писал , что предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может стать одним из ключевых дипломатических этапов в вопросе завершения российско-украинской войны. В то же время, главным показателем ее успеха станут не громкие заявления, а конкретные шаги Вашингтона по давлению на Кремль. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.