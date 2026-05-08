"Путін даремно не пішов на перемир'я": чи можуть українські дрони прорватися до Кремля 9 травня

Як відомо, диму без вогню не буває, як і не буває безпідставних розмов про можливий удар України по Червоній площі під час параду з нагоди 9 травня. Якщо говорити про технічну можливість – чи здатна Україна взагалі завдати удару по Червоній площі 9 травня, враховуючи скільки засобів ППО Росія стягнула до Москви? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Нам треба бити туди, де низька концентрація засобів ППО

Військовий аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що тут можна побачити приклад конфлікту в Ормузькій протоці. Перед цією війною Об'єднані Арабські Емірати закупили у росіян 100 комплексів "Панцир С-1". То був старий контракт, який росіяни ще встигли виконати.

"І попри таку значну кількість, ми побачили, що "Панцир" не здатен закрити небо від ударів дронами. Він фактично не виконує свою функцію захисту. Росіяни поставили 47 додаткових веж навколо Москви, на які поставили такі ж "Панцирі", і думають, що вони таким чином захищаються. Але при цьому вони сильно оголили більшість інших регіонів Росії. Ми бачимо, що всюди, крім Пітера, вони відмовилися від парадів. Бо вони просто не знають, куди прилетить", – наголосив експерт.

Тому, продовжив експерт, відповідь на запитання, чи можна технічно прорватися до Москви, відповідь позитивна. Але ефективність цього буде досить низькою.

"Нам треба бити туди, де є низька концентрація засобів ППО. Тому що ми, наприклад, знищуємо 90% крилатих ракет, які випускають. Росіяни ще не дійшли такого рівня. Але вони збивають близько 70-80% наших крилатих ракет. Щодо точкових ударів – вони також збивають якусь частину. Але коли ми правильно прокладаємо маршрути, уникаючи їх систем ППО, то ми долітаємо і до Челябінська, і до Пермі чи до Єкатеринбурга", – зазначив Костянтин Криволап.

Є різні варіанти розвитку подій у Москві 9 травня

Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова вважає, що даремно російський диктатор Володимир Путін не погодився на пропозицію про перемир'я з 6 травня, адже тоді він зміг би спокійно провести парад у Москві.

"Дарма Путін не пішов на українську пропозицію. Принаймні йому було б гарантовано, що він зможе вийти на трибуну і бути впевненим, що нічого не прилетить ні на Червону площу, ні поряд з нею. Крім того, 2 або 4 дні перемир'я не мали б жодного стратегічного впливу на позиції сторін уздовж лінії зіткнення", — наголосив він.

При цьому експерт зазначив, що Україна вже суттєво вплинула на формат проведення параду у Москві.

"Більше за те, як кола по воді, пішов резонанс, як змінився сценарій параду і до того, що звучать заяви російського керівництва, що якщо буде удар по Червоній площі, то будуть наслідки, яких ще ніхто не бачив", — сказав Мельник.

За його словами, є різні варіанти розвитку подій у Москві 9 травня — від прольоту безпілотника о 10:00 над Червоною площею до того, що взагалі нічого не станеться, тому що ефекту вже досягнуто.

