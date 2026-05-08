"Путин зря не пошел на перемирие": могут ли украинские дроны прорваться к Кремлю 9 мая

Как известно, дыма без огня не бывает, как и не бывает беспочвенных разговоров о возможном ударе Украины по Красной площади во время парада по случаю 9 мая. Если говорить о технической возможности – способна ли Украина вообще нанести удар по Красной площади 9 мая, учитывая, сколько средств ПВО Россия стянула в Москву? Издание "Комментарии" разбиралось в этой вопросе, изучив мнения экспертов.

Нам нужно бить туда, где низкая концентрация средств ПВО

Военный аналитик, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что здесь можно посмотреть на пример конфликта в Ормузском проливе. Перед этой войной Объединенные Арабские Эмираты закупили у россиян 100 комплексов "Панцирь С-1". Это был старый контракт, который россияне еще успели выполнить.

"И несмотря на такое значительное количество, мы увидели, что "Панцирь" не способен закрыть небо от ударов дронами. Он фактически не выполняет свою функцию защиты. Россияне установили 47 дополнительных башен вокруг Москвы, на которые поставили такие же "Панцири", и думают, что таким образом защищаются. Но при этом они сильно оголили большинство других регионов России. Мы видим, что везде, кроме Питера, они отказались от парадов. Потому что они просто не знают, куда прилетит", – отметил эксперт.

Поэтому, продолжил эксперт, ответ на вопрос, можно ли технически прорваться к Москве, ответ положительный. Но эффективность от этого будет довольно низкой.

"Нам нужно бить туда, где низкая концентрация средств ПВО. Потому что мы, например, уничтожаем 90% крылатых ракет, которые по нам выпускают. Россияне еще не дошли до такого уровня. Но они сбивают около 70-80% наших крылатых ракет. Что касается точечных ударов – они также сбивают какую-то часть. Но когда мы правильно прокладываем маршруты, избегая их систем ПВО, то мы долетаем и до Челябинска, и до Перми или Екатеринбурга", – отметил Константин Криволап.

Есть разные варианты развития событий в Москве 9 мая

Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова считает, что зря российский диктатор Владимир Путин не согласился на предложение о перемирии с 6 мая, ведь тогда он смог бы спокойно провести парад в Москве.

"Зря Путин не пошел на украинское предложение. По крайней мере, ему было бы гарантировано, что он сможет выйти на трибуну и быть уверенным, что ничего не прилетит ни на Красную площадь, ни рядом с ней. Кроме того, 2 или 4 дня перемирия не оказали бы никакого стратегического влияния на позиции сторон вдоль линии соприкосновения", — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что Украина уже существенно повлияла на формат проведения парада в Москве.

"Более того, как круги по воде, пошел резонанс, как изменился сценарий парада и до того, что звучат заявления российского руководства, что если будет удар по Красной площади, то будут последствия, которых еще никто не видел", — сказал Мельник.

По его словам, есть разные варианты развития событий в Москве 9 мая — от пролета беспилотника в 10:00 над Красной площадью до того, что вообще ничего не произойдет, потому что эффект уже достигнут.

