Путін це зробив у день виборів в США: Зеленський про ракетний терор РФ

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Недилько Ксения
Російські війська здійснили складний і ретельно прорахований масований наліт на українську інфраструктуру, приурочивши його до важливої політичної події у США. Головним вектором ворожої атаки став зрив стабільної роботи вітчизняного енергетичного сектору, через що у багатьох населених пунктах довелося запровадити обмеження на споживання електрики.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Глава держави підтвердив, що через масштабні руйнування в багатьох містах і громадах наразі тривають аварійні та екстрені відключення.
Для реалізації цього задуму країна-агресорка залучила величезний арсенал засобів ураження різного базування. За даними Офісу Президента, тільки за цю ніч росіяни випустили 289 ударних дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет.
Водночас український лідер наголосив на очевидному геополітичному контексті цього обстрілу, пов'язаному із голосуванням у Сполучених Штатах.
Президент резюмував, що без посилення протиповітряної оборони України агресор не зменшить свій тиск, та висловив упевненість, що Вашингтон має достатньо важелів впливу:
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі і зранку Дніпро опинилося під масованою ракетною атакою Росії, через що є значні руйнування, загиблі та поранені.