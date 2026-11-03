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Путін це зробив у день виборів в США: Зеленський про ракетний терор РФ

«Потрібно помічати і зупиняти»: Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку та екстрені відключення світла

3 листопада 2026, 11:31
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Недилько Ксения

Російські війська здійснили складний і ретельно прорахований масований наліт на українську інфраструктуру, приурочивши його до важливої політичної події у США. Головним вектором ворожої атаки став зрив стабільної роботи вітчизняного енергетичного сектору, через що у багатьох населених пунктах довелося запровадити обмеження на споживання електрики.

Путін це зробив у день виборів в США: Зеленський про ракетний терор РФ

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури, — заявив Президент України Володимир Зеленський. — І головна мішень — енергетика, генерація та підстанції у Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях".

Глава держави підтвердив, що через масштабні руйнування в багатьох містах і громадах наразі тривають аварійні та екстрені відключення.

Для реалізації цього задуму країна-агресорка залучила величезний арсенал засобів ураження різного базування. За даними Офісу Президента, тільки за цю ніч росіяни випустили 289 ударних дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет.

"І зараз продовжується тривога і є загроза нових російських ракет і дронів", — застеріг Зеленський на тлі триваючих протиповітряних боїв.

Водночас український лідер наголосив на очевидному геополітичному контексті цього обстрілу, пов'язаному із голосуванням у Сполучених Штатах.

"Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес, — підкреслив Володимир Зеленський, звертаючись до міжнародних партнерів. — Росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор".

Президент резюмував, що без посилення протиповітряної оборони України агресор не зменшить свій тиск, та висловив упевненість, що Вашингтон має достатньо важелів впливу:

"Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше Росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі і зранку Дніпро опинилося під масованою ракетною атакою Росії, через що є значні руйнування, загиблі та поранені.



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