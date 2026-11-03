Путин это сделал в день выборов в США: Зеленский о ракетном терроре РФ

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Недилько Ксения
Российские войска совершили сложный и тщательно просчитанный массированный налет на украинскую инфраструктуру, приурочив его к важному политическому событию в США. Главным вектором вражеской атаки стал срыв стабильной работы отечественного энергетического сектора, из-за чего во многих населённых пунктах пришлось ввести ограничения на потребление электричества.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Глава государства подтвердил, что из-за масштабных разрушений во многих городах и общинах продолжаются аварийные и экстренные отключения.
Для реализации этого замысла страна-агрессор привлекла огромный арсенал средств поражения разного базирования. По данным Офиса Президента, только за эту ночь россияне выпустили 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.
В то же время украинский лидер отметил очевидный геополитический контекст этого обстрела, связанный с голосованием в Соединенных Штатах.
Президент резюмировал, что без усиления противовоздушной обороны Украины агрессор не снизит свое давление, и выразил уверенность, что у Вашингтона достаточно рычагов влияния:
Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью и утром Днепр оказался под массированной ракетной атакой России, из-за чего есть значительные разрушения, погибшие и раненые.