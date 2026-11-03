Путин это сделал в день выборов в США: Зеленский о ракетном терроре РФ

Российские войска совершили сложный и тщательно просчитанный массированный налет на украинскую инфраструктуру, приурочив его к важному политическому событию в США. Главным вектором вражеской атаки стал срыв стабильной работы отечественного энергетического сектора, из-за чего во многих населённых пунктах пришлось ввести ограничения на потребление электричества.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Сложный массированный удар нанесли россияне этой ночью, просчитанный, прежде всего, против критической инфраструктуры, — заявил Президент Украины Владимир Зеленский. – И главная мишень – энергетика, генерация и подстанции в Одесской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Днепровской, Черновицкой, Черниговской, Ровенской областях".

Глава государства подтвердил, что из-за масштабных разрушений во многих городах и общинах продолжаются аварийные и экстренные отключения.

Для реализации этого замысла страна-агрессор привлекла огромный арсенал средств поражения разного базирования. По данным Офиса Президента, только за эту ночь россияне выпустили 289 ударных дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

"И сейчас продолжается тревога и есть угроза новых российских ракет и дронов", — предостерег Зеленский на фоне продолжающихся противовоздушных боев.

В то же время украинский лидер отметил очевидный геополитический контекст этого обстрела, связанный с голосованием в Соединенных Штатах.

"Очень показательно, что все это в день американских выборов в Конгресс, – подчеркнул Владимир Зеленский, обращаясь к международным партнерам. — Россияне считают, что Америка этот сигнал не заметит. Но нужно замечать и останавливать такой террор".

Президент резюмировал, что без усиления противовоздушной обороны Украины агрессор не снизит свое давление, и выразил уверенность, что у Вашингтона достаточно рычагов влияния:

"Нужно помогать Украине защищать небо, иначе Россия никогда не прекратит свои ракетные удары. Надо помогать строить мир честно и надежно, и Америка может это сделать".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ночью и утром Днепр оказался под массированной ракетной атакой России, из-за чего есть значительные разрушения, погибшие и раненые.