Путін буде в шоці: чому Трампу лише вигідно забезпечити Україну "Томагавками"

Україні вкрай необхідні далекобійні ударні засоби, зокрема крилаті ракети типу Tomahawk, аби підірвати здатність Росії фінансувати війну через експорт нафти морськими шляхами. Таку думку висловив військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі Радіо NV.

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи ініціативу сенатора США Ліндсі Грема щодо можливого надання Україні ракет Tomahawk, аналітик зазначив, що йдеться не обов’язково про класичну версію цієї зброї. За його словами, Україна може отримати модернізований варіант — ракети типу "Тайфун", які за характеристиками близькі до Tomahawk, але запускаються з наземних пускових комплексів.

Мусієнко звернув увагу, що переважна більшість пусків Tomahawk у США здійснюється з кораблів ВМС, однак наземні аналоги також мають значний потенціал. Окремі модифікації таких ракет здатні вражати цілі на відстані до 1400–1500 кілометрів, що суттєво розширило б ударні можливості України.

Водночас експерт наголосив, що остаточне політичне рішення щодо передачі подібного озброєння залежить від президента США Дональда Трампа, адже саме він має повноваження санкціонувати такі поставки. На його переконання, ці ракети істотно посилили б позиції України.

Мусієнко також вважає, що інтереси Києва і Вашингтона в цьому питанні можуть збігатися, адже США зацікавлені у зменшенні ролі Росії на глобальному нафтовому ринку. Обмежити експорт російської нафти можливо шляхом ураження ключових портових об’єктів, через які проходить більшість поставок.

Йдеться про чотири стратегічні порти — Усть-Лугу та Приморськ у Балтійському морі, а також Новоросійськ і Туапсе в Чорному морі. За словами експерта, українські Сили оборони вже завдавали ударів по об’єктах у Чорноморському регіоні, а за наявності відповідних засобів могли б діяти і в Балтійському морі.

