Путин будет в шоке: почему Трампу только выгодно обеспечить Украину "Томагавками"

Украине крайне необходимы дальнобойные ударные средства, в частности, крылатые ракеты типа Tomahawk, чтобы взорвать способность России финансировать войну из-за экспорта нефти морскими путями. Такое мнение выразил военный Сил территориальной обороны ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Радио NV.

Фото: из открытых источников

Комментируя инициативу сенатора США Линдси Грэмма о возможном предоставлении Украине ракет Tomahawk, аналитик отметил, что речь идет не обязательно о классической версии этого оружия. По его словам, Украина может получить модернизированный вариант — ракеты типа "Тайфун", которые по характеристикам близки к Tomahawk, но запускаются из наземных пусковых комплексов.

Мусиенко обратил внимание, что большинство пусков Tomahawk в США осуществляется с кораблей ВМС, однако наземные аналоги также имеют значительный потенциал. Отдельные модификации таких ракет способны поражать цели на расстоянии до 1400–1500 километров, что существенно расширило бы ударные возможности Украины.

В то же время эксперт подчеркнул, что окончательное политическое решение по передаче подобного вооружения зависит от президента США Дональда Трампа, ведь именно у него есть полномочия санкционировать такие поставки. По его мнению, эти ракеты существенно усилили бы позиции Украины.

Мусиенко также считает, что интересы Киева и Вашингтона по этому вопросу могут совпадать, ведь США заинтересованы в уменьшении роли России на глобальном нефтяном рынке. Ограничить экспорт российской нефти можно путем поражения ключевых портовых объектов, по которым проходит большинство поставок.

Речь идет о четырех стратегических портах — Усть-Луге и Приморске в Балтийском море, а также Новороссийск и Туапсе в Черном море. По словам эксперта, украинские Силы обороны уже наносили удары по объектам в Черноморском регионе, а при наличии соответствующих средств могли бы действовать и в Балтийском море.

