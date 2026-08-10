Путін буде шокований: Україна битиме по слабкому місці РФ, яке змінить усе у війні

Україна може розширити удари по російській енергетичній інфраструктурі, причому під прицілом можуть опинитися не лише нафтопереробні заводи. Про це заявив політолог Володимир Фесенко, оцінюючи можливий розвиток війни восени та взимку.

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За його словами, майбутній опалювальний сезон може бути складним для України через масштабні пошкодження енергосистеми, завдані Росією. Водночас Київ має можливості для асиметричної відповіді по критично важливих об'єктах РФ.

"Росія може нищити ракетними ударами. Ми поки – ні. Ми лише дронами. І тут теж є перевага Росії", – зазначив Фесенко.

На його думку, Україна може зосередитися на вразливих елементах російської енергосистеми. Серед потенційних цілей експерт назвав газокомпресорні станції, НПЗ, логістичні вузли та інші об'єкти, від яких залежить робота енергетичного сектору РФ.

Особливу увагу Фесенко звернув на газову інфраструктуру Росії та її залежність від постачання сировини із Сибіру. Проблеми на окремих ділянках цієї системи можуть мати ширші наслідки для енергетики країни.

Не виключає політолог і нових атак на російські НПЗ. Причому метою може бути не просто пошкодження підприємств, а виведення з ладу ключового обладнання, відновлення якого потребуватиме значного часу.

Водночас Фесенко визнає, що така стратегія має ризики, адже Росія зберігає значні можливості для ударів по українській енергетиці.

Окремим фактором може стати поява в України нових далекобійних засобів, зокрема балістичних ракет. Це, за оцінкою експерта, здатне суттєво розширити можливості Києва.

"Для України шанси на те, щоб ефективно бити по російських об'єктах енергетики, будуть", – підсумував Фесенко.

Водночас він припускає, що у перспективі сторони можуть домовитися про припинення вогню та обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі. До цього моменту Україні, за його словами, варто готуватися до продовження протистояння.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна може завдавати Росії значно більших втрат, якщо робитиме акцент не на окремих ударах, а на системному ураженні ключових елементів російської військової машини. Таку думку висловив генерал Сергій Кривонос, оцінюючи ефективність українських операцій на території РФ.