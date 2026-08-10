Путин будет в шоке: Украина будет бить по слабому месту РФ, которое изменит все в войне

Украина может расширить удары по российской энергетической инфраструктуре, причем под прицелом могут оказаться не только перерабатывающие заводы. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, оценивая возможное развитие войны осенью и зимой.

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По его словам, предстоящий отопительный сезон может быть сложным для Украины из-за масштабных повреждений энергосистемы, причиненных Россией. В то же время, Киев имеет возможности для асимметричного ответа по критически важным объектам РФ.

"Россия может уничтожать ракетными ударами. Мы пока – нет. Мы только дронами. И здесь тоже есть преимущество России", – отметил Фесенко.

По его мнению, Украина может сосредоточиться на уязвимых элементах российской энергосистемы. Посреди возможных целей эксперт назвал газокомпрессорные станции, НПЗ, логистические узлы и остальные объекты, от которых зависит работа энергетического сектора РФ.

Особое внимание Фесенко обратил на газовую инфраструктуру России и ее зависимость от поставок сырья из Сибири. Проблемы на отдельных участках этой системы могут иметь более широкие последствия для энергетики страны.

Не исключает политолог и новые атаки на российские НПЗ. Причем, целью может быть не просто повреждение предприятий, а выведение из строя ключевого оборудования, восстановление которого потребует значительного времени.

В то же время Фесенко признает, что у такой стратегии есть риски, ведь Россия сохраняет значительные возможности для ударов по украинской энергетике.

Отдельным фактором может стать появление у Украины новых дальнобойных средств, в частности баллистических ракет. Это, по оценке эксперта, способно существенно расширить возможности Киева.

"Для Украины шансы на то, чтобы эффективно бить по российским объектам энергетики, будут", – подытожил Фесенко.

В то же время, он предполагает, что в перспективе стороны могут договориться о прекращении огня и ограничении ударов по энергетической инфраструктуре. К этому моменту Украине, по его словам, следует готовиться к продолжению противостояния.

Портал " Комментарии" уже писал , что Украина может наносить России значительно большие потери, если будет делать акцент не на отдельных ударах, а на системном поражении ключевых элементов российской военной машины. Такое мнение высказал генерал Сергей Кривонос, оценивая эффективность украинских сделок на территории РФ.