Російський уряд розробляє законопроєкт, який надає диктатору Володимиру Путіну широкі повноваження для проведення екстериторіальних військових операцій. Чиновники представляють документ як інструмент для захисту російських громадян за кордоном, але експерти вважають, що це фактично легалізує можливість одноосібного використання армії РФ поза межами країни.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ухвалення законопроєкту дозволить Путіну самостійно розпоряджатися збройними силами Росії для проведення операцій у разі, якщо громадяни РФ опиняться під арештом, кримінальним переслідуванням або судовим розглядом за кордоном. У пояснювальній записці зазначено, що такі дії мають захищати права росіян у закордонних судах або міжнародних інстанціях, навіть якщо вони не засновані на міжнародних договорах із Росією чи резолюціях Ради Безпеки ООН.

Аналітики наголошують, що це рішення фактично узурпує владу в країні, дозволяючи кремлівському диктатору легально виправдовувати будь-які військові дії за межами РФ. Такі зміни створюють інформаційно-правову платформу, що дозволяє Росії легітимізувати майбутні агресивні кроки під виглядом захисту своїх громадян.

У ISW зазначають, що Кремль вже неодноразово застосовував подібні аргументи: наприклад, у випадку з країнами Балтії він заявляв про переслідування російськомовних та етнічних росіян. Тепер, якщо закон буде ухвалено, ця риторика може стати підставою для реальних військових операцій, що підкріплюються юридично та інформаційно.

Портал "Коментарі" вже писав, що навіть серед російського населення зростає нерозуміння сенсу захоплення українських сіл і створення так званої "буферної зони" вздовж кордону, що призводить до втрат серед військових.